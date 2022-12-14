郭書瑤新戲「師大公園」變女打仔 不怕受傷破相

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（中央社記者王心妤台北14日電）影集「師大公園地下社會」改編自作家林峰毅同名小說，今天再公布姚愛寗、郭書瑤、連俞涵將演出。郭書瑤配合角色學習武術，打趣稱不怕受傷破相，反而可能會把別人打傷。

郭書瑤在片中飾演女打仔，她表示，原本就對武打戲感興趣，因為很少見女角色有武打戲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前還想去海外學習語言和鏡頭武術。

對於會不會擔心受傷破相，郭書瑤說，有專業武術指導能夠安心，也會注意不要受傷耽誤拍攝，她也說：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧。」

姚愛寗劇中扮演樂團主唱，為了夢想努力，她表示，從原著能看見角色明確追求目標，義無反顧往前走並努力做好的一面，「跟這幾年的我很像。」

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姚愛寗也說，角色是北漂追夢的經歷也很相似，「我很能理解剛上來那種徬徨、對這個地方的陌生感，當時只要有人對我伸出援手，就覺得對方是個好人。」

連俞涵這次飾演書店老闆娘，她表示，「很久沒有演出現代的角色，很期待。」她透露原本就很喜歡原著，很開心能參與演出。連俞涵曾在書店上班，認為角色很堅強，「她是個很有韌性也很念舊的人，失去父母之後，一個人支持起一個家、一間書店。」（編輯：張雅淨）1111214