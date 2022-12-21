動力火車幽默解釋團名由來 顏志琳：因當時沒高鐵

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演唱組合動力火車為實境節目「回到小學那一天」，睽違40多年重返小學課堂，到海拔1500公尺的新光國小司馬庫斯分班當轉學生。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）演唱組合動力火車為實境節目「回到小學那一天」，睽違40多年重返小學課堂，到海拔1500公尺的新光國小司馬庫斯分班當轉學生，更打趣介紹因組團時沒高鐵才叫「動力火車」。

新光國小司馬庫斯分班位於新竹尖石深山的司馬庫斯部落，教室建築由老中青三代合力建屋，融合古法的石板屋頂，並以原木堆疊外牆，加上天窗設計，讓孩子上課抬頭就能看老鷹在空中飛翔，這也是動力火車首次拜訪司馬庫斯。

事前接受訪問時，動力火車成員尤秋興與顏志琳透露，希望能感受小時候在部落生活，那種單純幸福的記憶，因此製作單位特別安排他們到部落小學，甚至嘗試自己不擅長的舞蹈、英語、體育課。不過年紀稍長的他們，一度被誤認成是來當老師。

回憶小學無厘頭事件，尤秋興自曝以前每天上課路程雖只有3、4分鐘，所有人還是堅持比賽誰先到校，還總是四處抓鳥不念書。

而與小學生作伴樂趣確實不少，錄影當天遇到作文課，尤秋興與顏志琳就被同學們笑：「你們字很醜耶」，結果兩人發現對方的字比自己還醜，讓他們哭笑不得。

小學生們對動力火車充滿好奇，不停問東問西：「你會彈琴嗎?」兩名老同學打趣回：「我不只會彈琴還會說愛。」老人笑話卻讓小孩子聽得一頭霧水。

至於被詢問團名為何叫「動力火車」，顏志琳幽默解答：「因為以前沒有高鐵。」逗得眾人哈哈大笑。

「回到小學那一天」每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張雅淨）1111221