梁正群逛展被殭屍包圍 毛骨悚然想逃跑

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）毛骨悚然的「殭」展近期在台北士林科教館展出，今天演員梁正群去逛展，現場被十多隻仿真殭屍凝視，讓他心底發寒，怕到想奪門而出。

「殭」展覽根據清代詩人袁枚筆下記載，打造8種1比1擬真殭屍而打造，開展後好評連連。梁正群今天受訪分享，八品殭屍依序呈現在八卦陣上，非常特別也非常毛，讓他想起小時候曾一個人在家，卻感受到有人貼在耳朵旁邊呼吸、喘息。

梁正群提到，當時原本以為是自己的呼吸聲，但憋氣、嘗試各種方法都還是能聽到呼吸聲，從此就很怕鬼，這次來逛展覽就是想要克服怕鬼的恐懼，提升膽量。

但梁正群苦笑地說，由於展覽很沉浸，比他想像中可怕100倍，也比以前看殭屍電影可怕非常多，真的有被嚇到，想趕快逃出去。

梁正群透露，最近他在拍客家電視台的作品，客語很困難，每次到片場要開始用客語講話時，就會心驚膽戰，「恐怖程度完全不輸這些殭屍」。

「殭」展不只有十多隻擬真殭屍，以及近百件各路法師收藏多年的珍奇藝品與百年古物，還增設互動遊戲體驗，民眾能換上殭屍服與殭屍家族拍照，或拿起毛筆自製符咒作紀念；即日起將展至2023年2月28日。（編輯：張雅淨）1111227