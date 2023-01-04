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林予晞新戲耍壞「出軌」 把親密戲當拳擊擂台對戰

2023/1/4 12:20
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）犯罪懸疑影集「台灣犯罪故事」單元一「出軌」今天正式上線，林予晞透露全劇是雙重「出軌」，不只丈夫乘坐的火車出軌，與舊情人鳳小岳相遇也出軌，更把親密對手戲形容成打拳擊。

鳳小岳和林予晞在「出軌」中飾演久別重逢的舊情人，本想將對彼此的愛意藏在心中，林予晞的丈夫施名帥竟遇上火車出軌而命在旦夕，身為檢察官和保險調查員的兩人，在攜手調查火車出軌真相的過程中，漸漸重燃愛火，讓林予晞開玩笑說是雙重出軌，「從刑事變成民事」。

舊情人相遇有親密對手戲，但林予晞竟把兩人激烈的情慾糾葛形容成「打拳擊」；她解釋，拍攝時自己和鳳小岳很像在擂台上，導演一喊action就衝上前對戰，導演一喊「卡」就狼狽地退到角落喘息，彼此眼神渙散，連鳳小岳也對林予晞無厘頭的形容感到哭笑不得。

金鐘雙料影帝薛仕凌則和「想見你」的施柏宇在劇中飾演兄弟，分別詮釋極為複雜的心理狀態，身為哥哥的薛仕凌從小就不受父親疼愛，而天資聰穎的施柏宇因為家庭經濟狀況只能屈就。

施柏宇透過劇組分享，他要和薛仕凌對戲前很緊張，沒想到兩人第一次相遇讀本時，馬上就像一家人般自然相處，薛仕凌也大讚施柏宇把弟弟的角色演得很好，有確實把兄弟間的矛盾跟性格區隔表現出來。

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薛仕凌更用「最想擺脫的角色」形容他在「出軌」中的演出，全程是在頭上烏雲籠罩的狀態下拍攝，「一直覺得很不開心」；其中有場情緒崩潰戲，導演蕭力修回憶，薛仕凌在情緒潰堤後整個人無力起身，失神落魄坐在一旁，久久不能自已，精湛演出也讓導演心疼。

「台灣犯罪故事」全劇共有4篇故事「出軌」、「生死困局」、「惡有引力」、「黑潮之下」，靈感來源受台灣真實案件啟發，於每週三上線串流平台Disney+，一單元3集，全劇共12集。（編輯：陳仁華）1120104

#林予晞
#薛仕凌
#施柏宇
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