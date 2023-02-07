俄烏戰爭週年前夕 紀錄報導見證極圈資源爭霸

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）俄烏戰爭將滿1週年，紀錄報導「征戰北極圈－冰與火之道」花費1個月深入北極圈，觀察永凍冰原因全球暖化面臨的巨變，也見證強權大國因能源危機，聚焦北極航道及資源。

「征戰北極圈－冰與火之道」是公視「獨立特派員」節目推出的特別報導。製作團隊從世界最北、仍有人居住的冷岸群島開始，近距離觀察美俄中等強權大國，因氣候變遷帶來的融冰效應，而啟動的北極航道爭霸；俄烏戰爭帶來的能源危機，也令各國聚焦礦產資源豐富的北極圈。

製作團隊遠征挪威與俄羅斯的邊界城鎮希爾克內斯（Kirkenes）。希爾克內斯因仍接受俄羅斯漁船入港維修，也是唯一對俄國遊客開放的歐洲申根國邊界，被視為「歐洲破口」。

節目製作人陳廷宇透過公視分享，這座小鎮長期與俄羅斯密切往來，鎮內2/3經濟活動收益來自俄國，「俄烏戰爭不僅帶來龐大的政治壓力，人民的生活更受到巨大影響」。

同時，節目將視角投向相對小國如芬蘭、挪威，如何在大國動作頻頻中自處。由於全球破冰船隊近7成來自芬蘭設計，俄、美、中等國想在北極航道征戰，都需仰賴芬蘭的百年破冰船產業。

身為極圈國家，芬蘭有90%進出口都仰賴海運，「獨立特派員」團隊也造訪全球最大的Aker Arctic破冰船公司，在零下10度的實驗室中，記錄最先進的破冰船如何實驗設計。

陳廷宇表示，「對芬蘭人來說，破冰船是日常、是生存必須，更是國安關鍵」，因此芬蘭產官學全力投入這項產業。團隊也赴芬蘭知名的阿爾托大學，觀察如何在40平方公尺的巨大實驗冰池，造冰層及人工浪，也針對氣候變遷與海冰變化，提供破冰船產業全球最新的實驗數據。

另外，團隊造訪擁有狹長峽灣的挪威，捕捉挪威令人震懾的冰川冰原，探訪全球最大的離岸鮭魚養殖場，及挪威政府如何讓漁業及養殖業找到永續平衡之道。

「征戰北極圈－冰與火之道」將於8日晚上10時，於公視首播。（編輯：管中維）1120207