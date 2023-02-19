許富凱父喪後敬業開唱 強調傳承台語是使命

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）台語金曲歌王許富凱的父親日前過世，讓他緊急返回高雄老家處理後事，敬業的他仍出席台語百年歌曲音樂會帶來多首金曲，並低調感謝外界關心，強調傳承台語是他的使命。

許富凱的父親在大年初八突然昏倒，最終在2月13日過世。不過許富凱謹記父親教誨，認真完成每一項工作，除了參與音樂劇彩排外，昨天、今天也出席桃園市政府舉辦的音樂會活動，和資深歌手紀露霞、文香、朱海君、董事長樂團等同台演出。

許富凱一連演唱「含淚跳恰恰」、「祝福」、「舊情綿綿」等歌曲，他表示，都有好好把自己照顧好，能與前輩們同台演出，很幸運也很幸福，自己可以從中學習，獲益良多，傳承台語歌謠已是他的使命，他會繼續唱下去，也希望號召更多年輕人一起來聽台語歌。

許富凱還分享與「文香阿姨」很投緣，私下對方要他叫「姐姐」，兩人互動有趣；文香也大方獻唱「十八姑娘」等歌曲。

而70歲的西卿剛跟著白沙屯媽祖進香走了5天，體力依舊好，帶來「苦海女神龍」等布袋戲招牌曲。尾聲群星大合唱鄧雨賢「四月望雨」組曲，帶領觀眾重溫美好舊時光，也為音樂會畫下完美句點。（編輯：張雅淨）1120219