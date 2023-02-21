悲情城市重映 台北高雄復刻經典場景供影迷拍照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）經典「悲情城市」4K數位版將於24日上映，相關活動陸續登場，光點華山電影館影像穿廊推出經典海報劇照特展，另外光點華山電影館與高雄電影館都設經典場景供影迷拍照留念。

「悲情城市」重返大銀幕，相關書籍包含「『悲情城市』33週年珍藏版經典劇照書」收錄200多張首度曝光的幕前幕後劇照、以33週年海報為書封重新出版的「『悲情城市』分場、劇本書」及「凝望．時代：穿越『悲情城市』廿年」。

新北市政府新聞局的影視協拍中心推出影視朝聖之路，其中一條路線沿途探訪九份老街、昇平戲院、金瓜石醫院舊址、黃金博物館、平溪大華車站等取景地，讓影迷實地造訪拍攝地。

另外光點華山電影館影像穿廊推出「『悲情城市』經典海報劇照特展」，展出當年劇照師陳少維拍的劇照及工作照，還有電影海報進化史，包含1988年電影尚未開拍前設計師劉開的作品及海報設計師陳世川全新設計的4款海報等。

現場復刻片中梁朝偉在照相館的經典場景，影迷能夠在現場的椅子上拍照打卡，有機會抽中梁朝偉親筆簽名的海報。

高雄電影館則推出「凝望時代：『悲情城市』影像展」，展出相關電影物品，包含導演侯孝賢以此片摘下的第26屆金馬獎最佳導演獎獎座，配合高雄電影館推出的228專題影展一起展出。現場同樣也會復刻設置「文清照相館」拍照打卡點，讓南部影迷有機會合影留念。（編輯：李亨山）1120221