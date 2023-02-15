「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

（中央社記者葉冠吟台北15日電）香港巨星梁朝偉以私人身分低調來台，昨晚現身導演侯孝賢經典鉅作「悲情城市」數位版首映會，與影迷共度情人節，他害羞說自己不太會講話，「侯導給了我很多鼓勵，也給了我很多啟發」。

「悲情城市」睽違33年推出全新4K數位版，昨晚舉辦盛大首映會，當年劇組團隊齊聚一堂，由出品人邱復生率領演員梁朝偉、高捷、陳淑芳、吳義芳，及幕後主創編劇朱天文、剪接師廖慶松、錄音師杜篤之、攝影師陳懷恩等人出席，連當年客串演出的詹宏志、張大春、唐綺陽也出席。

梁朝偉事前是否出席首映會被片商及主辦單位保密到家，昨天終於亮相讓全場興奮尖叫，成為當晚最大彩蛋。這也是梁朝偉繼2013年第50屆金馬獎頒獎典禮後，睽違多年再次訪台，以私人身分來看當年的老夥伴。去年梁朝偉在韓國釜山影展記者會上就曾提及，最想讓新一代觀眾欣賞的作品就是「悲情城市」。

時隔33年終於再次於大銀幕觀賞此片，梁朝偉一上台就害羞地說：「我不太會講話。」當年他在片中飾演自小失聰、經營相館維生的林家么子，他表示：「當時我覺得作為一位年輕演員，能夠跟侯孝賢導演及優秀的團隊合作真的非常幸運。當時因為常常要去很遠的地方拍，所以很多時候我跟侯導有機會在車上聊一些我對表演的看法，他很有耐心在車上聽我講，並且微笑點頭說『對對對』，好像我說什麼，他都會說對。」全場聽到都笑了。

梁朝偉接著分享：「侯導給了我很多鼓勵，也是因為他，我開始看很多並愛上文學小說，這是一個很好的體驗，也給了我很多啟發，希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多的機會在大銀幕看到侯導的作品。」

攝影陳懷恩也分享梁朝偉在「悲情城市」裡拍的最後一場戲，就是他說出：「我是台灣人！」那場戲一拍完，就直接載梁朝偉上飛機回香港。陳懷恩透露，這個經典場景背後的情節非常有趣，其實是他親耳聽到的真人真事，講給導演侯孝賢聽後，侯導很聰明地把這個情節編成那一段戲。

至於大家關心導演侯孝賢身體狀況，編劇朱天文昨晚也透露：「來這裡之前有跟侯導做了一個商量，因為他去年9月染疫之後，身體變得不好，3個月下來侯導每天走路，現在身體也慢慢恢復原先的狀況，但評估後還是決定不出席今天的盛會。」對於「悲情城市」即將上映，朱天文希望觀眾能進戲院支持：「不管時間長還是短，時間總會帶來意義。」

「悲情城市」是台灣政治解嚴之初，首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影，透過一個基隆家族興衰，帶出一段台灣最敏感的大歷史。當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片。33年後「悲情城市」透過電影數位科技，終於完成保留膠卷風格的4K數位調光版本，將於24日全台近60家戲院上映。（編輯：陳政一）1120215