更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 娛樂

梁朝偉難忘台灣涼麵滋味 揪高捷赴日一起騎腳踏車

2023/2/15 12:44（2/15 13:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港影帝梁朝偉（左）睽違10年為電影「悲情城市」數位版首映會訪台，14日晚間活動結束後還和飾演片中「三哥」的演員高捷（右）敘舊、大啖特製涼麵。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日
香港影帝梁朝偉（左）睽違10年為電影「悲情城市」數位版首映會訪台，14日晚間活動結束後還和飾演片中「三哥」的演員高捷（右）敘舊、大啖特製涼麵。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北15日電）香港影帝梁朝偉睽違10年為「悲情城市」數位版首映會訪台，與劇組夥伴相見歡。昨晚活動結束後梁朝偉和片中的「三哥」高捷敘舊、大啖特製涼麵，還相約到日本後一起騎腳踏車。

由名導侯孝賢執導、1989年推出的「悲情城市」，當年奪下第46屆威尼斯最佳影片金獅獎，也是台灣首次在國際三大影展獲獎作品。睽違33年再推出4K數位修復版，意義非凡，首映會現場更宛如劇組同學會，出品人邱復生、演員梁朝偉、高捷、陳淑芳、吳義芳、編劇朱天文、剪接師廖慶松、錄音師杜篤之與攝影師陳懷恩等成員齊聚。

梁朝偉昨晚以私人行程低調來台出席首映會，當年才26歲的他在片中飾演李天祿的小兒子「林文清」，是靠經營相館維生的聾啞人士，青澀模樣都被留在膠卷裡。昨晚梁朝偉在電影開演前，上台分享當年拍攝心境，他感謝導演侯孝賢當時對他的諸多鼓勵，更表示會愛上文學小說都是因為侯孝賢。

而飾演林家大哥陳松勇妻子的金馬影后陳淑芳，則有感而發表示：「33年過去了，當年用生命一起打造這部經典的夥伴們，有的成就非凡、有的老了、有的走了，皆留給大家對他們的尊敬、讚嘆及緬懷。」

在「悲情城市」拍攝場景九份出生的陳淑芳也感激地說：「33年前由侯導帶領一群熱愛電影的人，用他們的熱忱與心血，將這個曾經繁華精彩，進而沒落的多元城市，重新注入生命，編織出『悲情城市』，讓九份再增添色彩，在演藝界震憾人心。」陳淑芳下台時，梁朝偉還貼心地牽著她下台。

首映會結束後，梁朝偉沒急著返回飯店，而是和高捷等劇組一行人到知名餐廳享用特製涼麵。當時他來台灣拍「悲情城市」，第1天上工時，梳化姊姊分享了一盒涼麵給他，從此他在拍片期間天天想吃台灣美食涼麵。

高捷也透過片商分享昨晚敘舊點滴：「這是我和偉仔拍完『海上花』至今才又再相聚，雖然幾十年沒見，情感依舊，吃喝聊到半夜，偉仔留了電話給我，他說若有去日本，可以找他，他帶我一起去騎腳踏車，他有很多台腳踏車。」

「悲情城市」將於24日全台上映。(編輯：龍柏安）1120215

由導演侯孝賢執導、1989年推出的電影「悲情城市」，當年奪下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也是台灣首次在國際3大影展獲獎作品，睽違33年再推出4K數位修復版，意義非凡，香港影帝梁朝偉（後左6）也出席首映會訪台，與劇組夥伴相見歡。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日
由導演侯孝賢執導、1989年推出的電影「悲情城市」，當年奪下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也是台灣首次在國際3大影展獲獎作品，睽違33年再推出4K數位修復版，意義非凡，香港影帝梁朝偉（後左6）也出席首映會訪台，與劇組夥伴相見歡。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日
#梁朝偉
#高捷
#悲情城市
延伸閱讀
影片／悲情城市時隔33年重登大銀幕 觀眾揪出唐綺陽邰智源青澀身影悲情城市33週年修復 藍祖蔚讚讓國際看見台灣釜山電影節亞洲百大佳片 侯孝賢悲情城市摘首位
梁朝偉
悲情城市時隔33年重返大銀幕 2023年2月上映
陳淑芳
陳淑芳秀假牙回憶敬業往事 自揭婉拒美國、立陶宛戲約陳淑芳口述專書「戲如妳」 用人生細數台灣電影史
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族