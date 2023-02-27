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林依晨揪粉絲開睡衣趴 陳柏霖力挺「程又青」現身

2023/2/27 16:09（2/27 16:26 更新）
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藝人林依晨（右）26日晚間舉辦粉絲見面會，好友陳柏霖（左）為「程又青」以睡衣造型現身。（周子娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月27日
藝人林依晨（右）26日晚間舉辦粉絲見面會，好友陳柏霖（左）為「程又青」以睡衣造型現身。（周子娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月27日
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）藝人林依晨原定去年舉辦的20週年粉絲見面會，因COVID-19疫情延期，昨晚順利登場，好友陳柏霖更為「程又青」以睡衣造型現身，歌手韋禮安則和她合唱經典主題曲「還是會」。

延後一年的見面會，林依晨不僅邀請與她認識20年的黃子佼擔任主持人，更精心設計「睡衣趴」主題。本來她還擔心粉絲們會害羞不敢穿，沒想到所有人都拚了，現場出現各式各樣睡衣，從動物裝到浴袍、毛巾、拖鞋一應俱全。還有人從頭到尾敷著面膜，並守規矩的戴著口罩，一進場就吸引林依晨注意，果真成為最終造型獎得主之一。

昨晚登場的2名神秘嘉賓陳柏霖和韋禮安，是林依晨2011年代表作「我可能不會愛你」的男主角和主題曲演唱者，為見面會掀起最高潮。尤其「大仁哥」陳柏霖現身時，全場爆出熱絡歡呼，讓林依晨忍不住吃醋表示：「怎麼我出場的時候你們都好冷靜啊？」

而陳柏霖為了力挺他的「程又青」也穿上睡衣出席，不過這幾天遇上寒流來襲，單薄睡衣讓他冷得直打哆嗦，特別好奇為什麼林依晨看起來一點都不冷，才發現原來她穿了兩條褲子。兩人也和粉絲玩起情境劇，重現12年前的搭檔默契。

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韋禮安則和林依晨合唱「我可能不會愛你」片頭曲「還是會」，平常就愛下廚的韋禮安，甚至現場和林依晨PK「炒飯」料理。最終由林依晨採用林媽媽配方的清淡蛋炒飯，勝過韋禮安拿手的彩蔬火腿蛋炒飯。相當關心環保的林依晨，事前也預告粉絲攜帶環保餐盒，有9成粉絲都乖乖自備，最終抽出6名粉絲，幸運把美味炒飯帶回家。

林依晨團隊表示，見面會活動收入將由林依晨後援會代表所有的粉絲，一起捐給陽光基金會、聯合勸募協會及相信動物協會，希望能為社福團體盡綿薄之力。他們也預告，林依晨今年有許多戲劇邀約，目前正在拍攝導演徐譽庭影集「不夠善良的我們」，接下來還有1部影集和兩部電影計畫。（編輯：李亨山）1120227

#林依晨
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