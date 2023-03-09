首部太空取景劇情長片 俄電影「挑戰」釋預告片

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）近年國際間太空競賽擴展到新領域，繼進入商業、旅遊之後如今則是電影圈。俄羅斯製片公司今天發布新片「挑戰」（The Challenge）的預告片；預定4月12日上映。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這部2021年開拍的電影，是第一部在太空實景拍攝的劇情長片。

預告片描述劇情：俄羅斯女演員尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）飾演的外科醫生甄亞（Zhenya），因為罹病太空人無法返回地球接受治療，她不得不在太空中為對方做心臟手術；劇情取材於俄國太空人諾維茨基（Oleg Novitskiy）的情節。

這部片由俄羅斯製片公司Yellow, Black and White、國家電視台第一頻道（Channel One Russia ）與俄國聯邦太空總署（Roscosmos）共同製作。

2021年10月，尤莉雅佩雷西德、製片兼導演克里姆斯彭科（Klim Shipenko）與俄羅斯資深太空人希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）一起上國際太空站（ISS），拍片12天。

俄羅斯太空總署在2020年11月公開選角，由尤莉雅佩雷西德雀屏中選。爭取演出者除須提供試鏡錄影帶，還須接受醫學、心理和身體測試，以確保他們能負荷上太空。

就在電影結束太空站取景的幾個月後，俄羅斯入侵烏克蘭，俄國更於2022年7月宣布，打算在2024年後離開和美國國家航空暨太空總署（NASA）合作的國際太空站。

雖然「挑戰」是首部在太空取景的劇情長片，但之前還有兩部影片在太空拍攝，分別是2002年由湯姆克魯斯（Tom Cruise）配音的IMAX紀錄片，以及2012年由企業家兼太空旅行者賈里奧特（Richard Garriott）籌拍的8分鐘科幻短片。

「挑戰」一片預定4月12日上映。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120309