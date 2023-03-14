梁朝偉最想讓年輕人看悲情城市 窩心台灣觀眾相挺

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（中央社記者王心妤台北14日電）經典電影「悲情城市」重映，全台票房累積賣破1400萬元。港星梁朝偉在片中演出林文清，對於重映開出好成績，梁朝偉表示，這部是最想讓年輕人看到的作品，感到開心又窩心。

名導侯孝賢執導的「悲情城市」憑藉獨特的視覺風格與政治歷史觀點，在1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也成為台灣首部在世界3大影展獲獎的國片。33年後，透過電影數位科技技術，保留膠卷風格的「悲情城市」數位版製作完成。

梁朝偉今年摘下亞洲電影大獎最佳男主角，也獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎。主辦單位特別製作影片回顧梁朝偉的精彩演出時刻，其中包含他在「悲情城市」中在火車上被逼問身分，以及片中經營照相館的畫面。

電影公司今天表示，梁朝偉對於「悲情城市」票房突破新台幣1400萬元，特別感謝台灣觀眾的支持，他說：「想到這部我最想讓年輕人再來看的電影，33年後還能創出如此票房佳績，真的感到很窩心。」

「悲情城市」上映中。（編輯：張雅淨）1120314