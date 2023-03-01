悲情城市票房650萬 刷新經典重映作開片紀錄

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（中央社記者王心妤台北1日電）名導侯孝賢的「悲情城市」2月24日起重返大銀幕，全台票房累積650萬元，刷新經典重映電影開片紀錄；另一部國片「關於我和鬼變成家人的那件事」票房也持續累積，全台累積2.43億元。

「悲情城市」1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為台灣首部在世界三大影展獲獎的國片。33年後，透過電影數位科技技術，保留膠卷風格的「悲情城市」數位版製作完成並重新上映。雖然上映戲院不多，但滿座率極高，戲院也加開場次，首週末全台票房以360萬元刷新經典重映電影開片紀錄，全台4天連假票房累積達新台幣650萬元。

「悲情城市」剪接師廖慶松昨天出席放映特別場分享與侯孝賢的合作心得。廖慶松表示，侯孝賢當時壓力很大，「我陪著他一直剪，這部可能是我這輩子剪過最專注的電影。」廖慶松表示，因為拍攝時有多場戲被刪掉，剪接遇到很多難題，一度剪不下去，中斷近1個月後，才確定方向，「不能說故事情節，那就說大時代吧，每個人都在那裡面。」希望在電影呈現時代氛圍。

另外一部國片「關於我和鬼變成家人的那件事」今天釋出花絮影片和演員林柏宏的鬼妝扮相跟王淨扮老妝。程偉豪在花絮影片中提到，電影透過色彩展現出彩虹融合在一起變成白光的包容感，還有動作戲上的突破。此部片票房累積2.43億元，成為全台票房冠軍。（編輯：李亨山）1120301