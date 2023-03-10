悲情城市票房破1200萬 舞蹈家吳義芳憶拍攝趣聞

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（中央社記者王心妤台北10日電）經典片「悲情城市」上映中，全台累積票房超過新台幣1200萬元，舞蹈家吳義芳當年在片中飾演梁朝偉好友。吳義芳分享，之後當兵時曾被關切是不是在戲中演左翼青年，嚇得他急忙否認。

侯孝賢執導的「悲情城市」憑藉獨特的視覺風格與政治歷史觀點，在1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也成為台灣首部在世界三大影展獲獎的國片。33年後，透過電影數位科技技術，保留膠卷風格的「悲情城市」數位版製作完成。

舞蹈家吳義芳片中飾演梁朝偉的好友「寬榮」，隨著電影上映，吳義芳也分享當年趣聞。吳義芳表示，當時拍完電影就入伍了，沒想到有天被政戰官關切是不是有演出「悲情城市」，當時社會氛圍下，吳義芳只能趕緊否認說：「我長得呆呆笨笨的，哪有辦法演成那樣？那是我哥哥啦。」

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吳義芳形容「悲情城市」是一部很溫潤的電影，侯孝賢不選擇批判，而是把事件點到為止，但足夠反應當時的社會氛圍。吳義芳也說，從小被長輩警告不要亂說話的恐懼，更能體會角色心情，「片中我和梁朝偉的角色，最後都安排有妻兒的設定，也代表生命的延續，就像電影結局的日常家庭飯局，大時代歷史傷口陰影的下，日子依然過，家族仍依然韌性綿延。」

「悲情城市」持續上映中。（編輯：陳政偉）1120310