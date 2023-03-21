致敬王童電影生涯 回顧展再現台灣近代史三部曲

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導演王童執導作品「台灣近代史三部曲」以不同時代的小人物著手，反映不同年代的台灣情貌。圖為三部曲之一的「香蕉天堂」劇照，還能看見藝人鈕承澤（右）當時青澀模樣。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）80歲的資深導演王童是台灣電影不可或缺的重要人物，從美術轉任導演的他，1981年便以處女作「假如我是真的」獲得金馬獎最佳劇情片，國家影視聽中心4月將推出回顧展致敬。

今年迎來第60屆金馬獎，回顧一甲子的華語電影發展，不僅有優秀演員持續交出代表作，也見證導演推出一部部震撼經典。王童超過50年的電影生涯，完成多部劇情長片，與侯孝賢、楊德昌、萬仁等台灣新電影健將，為80年代的台灣電影帶來了嶄新風貌。

自幼習畫的王童，從國立藝專美術科畢業後，便加入中影製片廠。他陸續與李翰祥、李行、白景瑞、陳耀圻、胡金銓等多名大導演合作學習，多年來練就扎實電影美術的基本功。

隨父母自中國來台的成長過程，也使王童的創作在無形中擁有一種使命感，他想以電影為台灣書寫歷史。在拍完電影「看海的日子」（1983年）後，王童開始對這塊土地上的人物與情感有了更多感觸，並想從不同時代的小人物著手，反映不同時代的台灣情貌。

王童過去受訪時就曾表示，「時代變遷下，這種離散的電影很多，離散發生了，石頭丟下來產生的漣漪越來越大，故事就產生了。」後來他所執導，被稱為「台灣近代史三部曲」的「稻草人」（1987年）、「香蕉天堂」（1989年）、「無言的山丘」（1992年）便應運而生。

該系列作品精準刻劃在社會底層掙扎、努力維持個人尊嚴的庶民形象，結合王童深厚的美術底子，透過影像細節與質感雕琢，讓人身歷其境故事時代背景下的生活風采。

國家電影及視聽文化中心表示，此次「在歷史的荒地造景：王童導演回顧展」將回溯其創作原點，展映王童早期改編傷痕文學的「假如我是真的」與「苦戀」，並選映9部歷史題材作品與「台灣近代史三部曲」，還有難得一見的「看海的日子」台語版，以及武俠片「策馬入林」（1984年），也特別放映王童擔任美術指導的「天下第一」（1983年）。

回顧展中也能看到多名資深演員多年前登上大銀幕的青澀模樣，包括導演鈕承澤、金馬影后楊貴媚、趙正平、林美照、澎恰恰等人，以及當年以「看海的日子」獲得第20屆金馬獎最佳女主角的陸小芬。（編輯：張雅淨）1120321

資深導演王童是台灣電影史上不可或缺的重要人物，國家電影及視聽文化中心4月將推出回顧展向王童致敬。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日