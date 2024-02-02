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任賢齊疫情苦撐3年 零資遣年終照發

2024/2/2 17:03
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）藝人任賢齊今天出席動作喜劇電影「臨時劫案」記者會，打趣自己戲裡戲外都「心太軟」，COVID-19疫情期間工作全面停擺期間，因不捨員工失業，公司零資遣，連薪水、年終都依舊。

「臨時劫案」描述摔角選手郭富城、計程車司機林家棟、老人院社工任賢齊都因經濟拮据動了搶劫發財念頭，誤打誤撞臨時組隊，3人為追蹤1筆搶來的鉅款捲入風波，更惹來探員追捕。

戲中任賢齊因養老院資金短缺、怕老人家流落街頭，鋌而走險搶劫，戲外也有同樣感受。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，任賢齊安排好的演唱會和工作全面停擺，公司零收入只能吃老本，但他還是捨不得這群跟了他很久的員工，不僅零裁員減薪，甚至薪水、年終照發，「把員工炒掉，對方家庭會有困擾，我把員工照顧好，他們就能沒有後顧之憂地為我工作。」

但他坦言，疫情到第3年時，他確實有點慌，可能得賣車賣房維持公司運作，所幸沒過多久，工作逐漸復甦，他也化身拚命三郎賺錢，到處飛來飛去，隔離次數高達13次，其中還遇到中國上海封城被關在房間裡2個月。

回想當時，任賢齊只能苦笑：「我覺得以後可以演『監獄風雲』。當時我每天跟牆壁講話，連隔離送的餐盒都是一模一樣，我都把筷子留下來，才知道我吃幾天了，特別珍惜不容易有的工作機會」。

不過任賢齊也強調還是慎選作品，因為演戲啟蒙恩師、香港導演杜琪峯曾對他說，「你是歌手，你要賺錢就去唱歌，要拍就要拍好電影」，鼓勵他要認真挑選作品，更曾感嘆欠他1個影帝，讓他至今都感動在心。

另外，任賢齊2018年曾與導演鈕承澤合作電影「跑馬」，為此增重到100公斤，但隨鈕承澤被判刑入獄，電影復拍遙遙無期。

被問及「跑馬」續拍進度，任賢齊透露，昨天還在北京開會，也有考慮接手把電影拍完，「因為其實剩下的部分不多了，但很多都改變了，小孩子也長大了，但還好劇情部分是我也跑路了，所以我覺得是可以調整一下」，只是得尊重鈕承澤，他也會找時間去探望對方。

「臨時劫案」將於2月8日上映。（編輯：管中維）1130202

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