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「還魂」韓星李宰旭來台 公開理想對象標準

2023/3/27 08:53（3/27 09:08 更新）
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以韓劇「還魂」系列爆紅的演員李宰旭（中）26日晚上在台北舉辦粉絲見面會，除了唱情歌、說情話撩粉絲外，還與台灣粉絲玩起真心話大冒險。（D-SHOW提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
以韓劇「還魂」系列爆紅的演員李宰旭（中）26日晚上在台北舉辦粉絲見面會，除了唱情歌、說情話撩粉絲外，還與台灣粉絲玩起真心話大冒險。（D-SHOW提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）以韓劇「還魂」爆紅的演員李宰旭，昨晚在台北舉辦粉絲見面會，除用情歌、情話撩粉絲，還玩起真心話大冒險，自招喜歡開朗陽光又正能量的女生，與粉絲相約下回辦「睡衣趴」。

李宰旭繼3年前來台宣傳作品後，第2度訪台，面對門票秒殺售罄的熱情粉絲，他也使出渾身解數與大家同樂，不僅開場就帶來情歌Every day，Every moment，還嘴甜用中文跟全場粉絲打招呼：「大家好，我是李宰旭」、「台北撒郎嘿！」在台上聊到穿著裝扮時，在主持人力拱下，竟答應台灣粉絲下次要來辦「睡衣趴」，讓全場開心尖叫聲連連。

李宰旭還透過QA問答跟粉絲互動「談心」，更爆料許多自身「小祕密」，包含腳長超過28公分、第2個腳指頭比較長外，喜歡帽子的他，更自招有超過百頂的帽子。

被問到喜歡的異性類型時，李宰旭則透露是「可愛、開朗、陽光正向、能帶給我正能量」的女生，希望對象能想法積極，且熱愛自己工作。至於未來有沒有結婚計畫，24歲的李宰旭坦言要服完兵役後才能考慮，更對「交往」一事自認慢熱，屬於要了解後才會覺得「這個人不錯」的類型。

見面會上，李宰旭透過VCR給大家一封手寫信向粉絲「告白」，他表示：「第一次辦見面會真的很緊張，也知道大家對他的期待，過程儘管有些不完美之處，但還是非常感謝大家的支持！我是因為你們而存在的，有大家才有今天的李宰旭」。誠意十足的表演加上真摯舉動，讓粉絲感動以韓文的「我愛你」回應，留下滿滿美好回憶。（編輯：郭諭儒）1120327

韓星李宰旭（圖）繼3年前來台宣傳作品後，第2度訪台，26日晚間在台北舉辦見面會，演而優則唱，帶來浪漫情歌與粉絲同樂。（D-SHOW提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
韓星李宰旭（圖）繼3年前來台宣傳作品後，第2度訪台，26日晚間在台北舉辦見面會，演而優則唱，帶來浪漫情歌與粉絲同樂。（D-SHOW提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
#李宰旭
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