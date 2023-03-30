「打怪任務」體驗生離死別 陳璇嘆最怕有遺憾

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醫療迷你劇「打怪任務」拍攝近一個半月後將殺青，戲裡戲外都在體驗生離死別，龍劭華女兒陳璇（右）在父親70歲冥誕當天還在台中慈濟醫院趕工拍攝。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）醫療迷你劇「打怪任務」，拍攝近1個半月後將殺青，戲裡戲外都在體驗生離死別。龍劭華女兒陳璇在父親70歲冥誕當天還在趕工拍攝，梁正群的爺爺奶奶甚至就在拍攝的醫院場景逝世。

金鐘視帝龍劭華2021年在拍戲期間驟逝，讓家人相當心痛。在劇中飾演護理師的陳璇今天透過劇組分享，在醫院劇情裡再次感受生離死別氛圍時，她最害怕的就是彼此相愛的人，在「有遺憾的情況下」再也見不到對方，當問及要花多少時間才能走出來，陳璇自己也不知道。

不過陳璇最近聽到podcast提及：「人生中有些遺憾是很美好的事，因為這就是人生，但是如果人生有巨大的遺憾，可能會讓自己有掛礙，如果有一天能讓巨大的遺憾變成美好的遺憾，也是很棒的事」。她在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也試著好好跟自己相處，閱讀、烹飪與烘焙。

詮釋護理長的陳婉婷，她的父親在去年疫情期間因病逝世，回想搭高鐵到醫院見父親最後一面，是她人生中最漫長的2個小時。不過陳婉婷透過劇組分享，當時內心卻相當平靜，想到父親辛苦一輩子，最後不再受病痛折磨，能去另一個世界「好好的跟著菩薩走」好像也不是件壞事。

而飾演台北慈濟醫院醫師蘇文麟的梁正群與拍攝醫院相當有緣。他坦言，家人常就診、甚至爺爺奶奶過世的地方就是台北慈濟醫院，只要是有情緒較重的戲份，他就會投射想到這些場景。

為了詮釋有本尊的角色，梁正群花足功夫上網找蘇醫師的講座影片揣摩．真的開拍時，還一度被現場民眾誤認成真的醫師，找他問起病來。與醫師蘇文麟見面時梁正群則相當震驚，對方的額頭跟嘴巴四周，都有因穿防護衣、口罩留下深深的勒痕。當他同樣穿上「兔寶寶裝」防護衣時，感覺自己就像F1賽車手，悶熱時會呼吸困難，遇到寒流拍攝時又不保暖，大嘆：「沒有穿過，真的不能體會醫護人員有多辛苦」。（編輯：李亨山）1120330

演員梁正群（圖）在醫療職人劇「打怪任務」中飾演胸腔內科主治醫師，在COVID-19疫情期間得穿3層防護衣，更敬佩醫護人員。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日