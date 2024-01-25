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「公鹿」躍國際 獲日舞影展國際劇情短片評審團獎

2024/1/25 12:32（1/25 13:56 更新）
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台灣導演朱建安的「公鹿」獲得美國日舞影展國際劇情短片單元評審團獎，對於獲得肯定，朱建安表示是個意外驚喜，他並感謝劇組幫助才能完成作品。（朱建安提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台灣導演朱建安的「公鹿」獲得美國日舞影展國際劇情短片單元評審團獎，對於獲得肯定，朱建安表示是個意外驚喜，他並感謝劇組幫助才能完成作品。（朱建安提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）導演朱建安去年以「公鹿」入圍第60屆金馬獎最佳劇情短片，美國時間23日再獲得美國日舞影展國際劇情短片單元評審團獎，而亞洲日舞影展將於8月再度來台舉辦。

朱建安編導的「陀陀」曾獲去年亞洲日舞影展短片競賽首獎。朱建安對於今年再獲得肯定，他表示是個意外驚喜，很開心從能導能演的製片人丹尼爾普迪（Daniel Pudi）手上接下獎牌，他並感謝劇組幫助才能完成作品。

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朱建安表示，今年將製作1、2部短片和一部長片，將以田野調查的方式探討醫院太平間、禮儀公司、紙紮屋等相關主題，希望透過身處此行業的小人物生活百態，打破對這些行業的既定印象，也探討生死、宗教等議題。

聲音設計師林延融表示，導演提出關於男人、男子氣概和父權的概念讓他深受啟發，希望透過聲音和畫面讓每一個角色都能釋放出情感，讓觀眾難忘懷。（編輯：李亨山）1130125

#公鹿
#日舞影展
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