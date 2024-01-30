林哲熹巫建和新劇大談男男戀 拍動作戲吃苦頭

（中央社記者王心妤台北30日電）影集「愛愛內含光」今天舉辦記者會，林哲熹和巫建和劇中大談男男戀，在靈堂和菜市場都有親密戲，某些畫面拍了6、7次已經虛脫，兩人笑認拍雙人動作戲很辛苦，甚至撞到瘀青。

導演黃婕妤今天帶著演員詹子萱、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗，一同出席「愛愛派對」上線記者會。

黃婕妤表示，影集是希望大家更了解自我也更自愛，「才有辦法在性跟愛達到平衡，也呼應影集名稱『愛愛』內含光，第一個愛是指愛情的愛，另一個是做愛的愛，想傳達給觀眾，有愛的性才是光的所在，會讓關係變得更美好。」

林哲熹表示，拍攝跟巫建和的雙人動作戲其實很累，某些動作甚至需要巫建和拉筋演出。黃婕妤也說，兩個演員拍到一個段落時，就會有各自的男性工作人員幫忙穿脫衣服，「其實是多人運動，這場有拍到6、7次，到最後都虛脫了。」另一場在菜市場的橋段，巫建和更是被撞到瘀青。

巫建和笑說，有場在靈堂的戲，他跟林哲熹需要先打一場架，「他先打了我，然後我回說你怎麼打我，那個時候有心動的感覺。」

馬志翔表示，「愛愛內含光」是台灣少見的題材，希望觀眾藉由作品檢視跟家人和伴侶的關係。夏于喬也說：「我們的戲除了『性愛』，更包含友情、親情，甚至顧及各個年齡層，很值得期待。」

「愛愛內含光」將於2月2日在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1130130