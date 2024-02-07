蔡凡熙還錢孤單當駭客 蔡思韵笑稱林哲熹看來有點凶

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（中央社記者王心妤台北7日電）賀歲片「還錢」由香港女星蔡思韵、林哲熹和蔡凡熙主演，3人打破過去螢幕形象演出。蔡凡熙笑說演駭客只能對著電腦演戲很孤單；蔡思韵笑曝林哲熹大學留長髮，看起來有點凶。

蔡思韵新片中演出被捲入銀行偷竊事件的陳柏霖前女友，林哲熹演出「人狠話不多」的壯漢，蔡凡熙則是愛講冷笑話的駭客，3人接受專訪分享拍攝心得。

蔡凡熙笑說，「最難演的是我只能待在自己的小空間，還要跟空氣對話，喜劇節奏也要自己抓。相比其他人來講，我都是自己演，有點孤單。」

蔡思韵過往都是文青女神，這次和林哲熹、陳柏霖似乎微微飄出「三角戀」的味道。蔡思韵自嘲，私下其實頗男孩子氣，在一群男子大盜裡倒不覺得尷尬。

特別的是，蔡思韵跟林哲熹是大學直屬學長學妹，蔡思韵笑說：「因為他（林哲熹）以前在學校頭髮很長，是很酷、藝術型的帥哥，頭髮比女生還長，會讓我有點怕怕的，看起來有點凶。」

林哲熹片中是武打擔當，他表示，因為不用露身材，不需要特別練壯，因為跟動作指導洪昰顥不是第一次合作，兩人在前期訓練嘗試許多自由發揮的武打動作，最後也把一些招式放入電影中，「蠻好玩的！之後想拍更多這類的打戲。」

「還錢」明日起全台上映。（編輯：李亨山）1130207