香港文青女神蔡思韵金門拍戲 推美食：必吃牛肉麵

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（中央社記者洪素津台北28日電）香港演員蔡思韵和林柏叡為拍攝戲劇「不如海邊吹吹風」久居金門，蔡思韵推薦高粱酒和牛肉麵，林柏叡則表示收到印有自己照片高粱酒很窩心，2人都深刻感受到金門濃厚的人情味。

蔡思韵和林柏叡在戲劇「不如海邊吹吹風」組CP，2人都對在金門星空下拍攝的「車頂泡麵夜話」很有感，在靜謐的夜晚，坐在車頂，點點星光中和微涼的海風都化作情感的催化劑，林柏叡透過新聞稿回憶：「當晚吹著金門的海風，天氣很好，躺在車頂下滿天星空，瞬間覺得特別浪漫。」

蔡思韵則笑說：「很少有機會坐在車頂吃泡麵，雖然當天超級冷，但也是一次非常好玩的拍攝經歷。」

除了在金門浪漫星空下談戀愛，兩人對於金門美食也豎起大拇指，來自香港的蔡思韵大推金門牛肉麵，她表示，金門的牛肉麵與台北截然不同，口感濃郁而特別，「雖然酒量不好，但初嚐高粱酒的經驗很有趣；牛肉麵也很特別，是我推薦必吃的金門美食。」

林柏叡則回憶：「在金門酒廠嚐到不同年份的高粱酒，還收到老闆娘送的紀念酒，離開時當地朋友甚至定製了一瓶印有我照片的酒，真的非常感動。」為這段金門拍攝經歷增添了濃厚的人情味。

林柏叡在劇中飾演返鄉服務的醫生，推動「行動醫療車計畫」，希望能為鄉親提供更便利的醫療服務，這是他第1次演醫師角色，特別提前學習相關醫療專業技能。

蔡思韵則飾演追求自我忠於本心的女畫家，劇中她燒毀迎合他人喜好的舊作，重新創作真實自我的作品，蔡思韵說：「這場戲象徵忠於自己，也是一種人生態度的轉變。」

「不如海邊吹吹風」每週六晚間9時在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。（編輯：龍柏安）1131228