曾立馨結合北管樂與爵士樂 走出新意

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）歌手曾立馨因緣際會加入彰化縣梨春園學傳統北管樂，創作結合北管樂的台語流行音樂專輯「轉來的路」，更結合北管樂與爵士等流行音樂元素，走出北管樂新路。

「好吵，因為整天敲鑼吹嗩吶」，曾立馨憶起首次接觸北管樂時情景，直到搬到彰化加入梨春園，從頭開始學，但她以前彈吉他，學西洋樂譜，北管樂卻是完全不同領域，要學的東西很多。

自稱「媽祖的孩子」的曾立馨說，感覺冥冥之中有媽祖庇佑，讓她能不斷創作，達成出版音樂專輯目標。

「轉來的路」雖是北管樂結合現代流行音樂，歌曲主題圍繞北管文化、廟會陣頭、民俗信仰及個人生命經驗；曾立馨說：「有玩音樂的人告訴我，專輯中讓他感動流淚的歌曲，主題卻是和她自己的生命體驗相關。」

以歌曲「古早的歌聲」為例，描寫曾立馨到彰化定居，學北管樂讓她找到深植土地的根，也開啟她修補、和解家庭關係路途；歌曲「二九暝」是寫給她的「鴿王」父親，寬慰彼此即使有爭執，也總能回家聚聚。

她說，原本以為大家會對專輯中傳統文化結合流行音樂部分有感，沒想到說明日常生命體驗的歌曲卻讓人感動。

曾立馨表示，她還想辦專場演出，把北管樂唱給大家聽，也希望到國外表演，讓北管樂走出台灣，走進世界。（編輯：李明宗）1130210