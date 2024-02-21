語言遊戲不容易 書展譯者聊中文英譯四大魔王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）台灣圖書近年在國際嶄露頭角，譯者是轉譯的文字魔法師，也像推廣台灣作品文化大使，3名譯者有共識分享，中文裡的俚語、成語、方言和雙關語，就是英譯過程的四大魔王。

台北國際書展今天舉辦「台書外譯的幕後：譯者的趣聞譯事與推廣秘辛」講座，邀請三毛著作「撒哈拉歲月」英譯者傅麥（Mike Fu）、中文童書英譯的重要推手汪海嵐（Helen Wang），與台灣科幻經典「綠猴劫」英譯者戴爾（Joshua Dyer）對談，三人中文流利，全程以中文進行。

關於譯者拿到文本會有什麼準備，在台灣、中國居住近20年的Joshua Dyer首先會把原文認真看完，品味文本帶來感覺，希望翻譯後的英文稿件至少能貼近原著，從中也能學習更多當地文化。如他近期著手被改編影視化的小說「八尺門的辯護人」英譯，就有機會了解不熟悉的台灣法律與阿美族文化。

Helen Wang則分享，翻譯是很花力氣、時間、腦袋的工作，若對作品不感興趣絕對不接，翻譯過程是段不斷比較和修正的掙扎旅途。有餘裕的話，她喜歡把作品閒置一段時間後再拿出來重看修正，「但要控制自己，因為可以挑惕改正的東西太多」。

Mike Fu認為從事翻譯最有成就感之處，是能把對故事的感受傳遞給新讀者，若能把他介紹給更多人，會特別感動。雖然有華人血統，但Mike Fu從小在美國長大，大學後才通過電影、翻譯文學更了解中文，打趣形容翻譯過程像「讓腦袋的某個區塊得以練習」。

不過，中文裡的俚語、成語、方言和雙關語，是翻譯者共同認為的四大魔王，Mike Fu坦言任何語言翻譯，要找到百分之百的對應不大可能，只能努力找到最恰當的，他苦笑若是完美主義者當翻譯非常辛苦。Joshua Dyer補充，遇到不懂的詞彙最簡單的解決方式，就是依靠當地母語朋友。

面對AI世代挑戰，3人有共識AI僅能做為輔助工具，不能全然依靠。Joshua Dyer認為無論自己翻譯的再糟糕，至少能得知原文英譯的思考過程，再進行修正，但AI的邏輯無從得知，並笑言選擇投身翻譯，就是選擇「玩一輩子的語言遊戲」，他也樂在其中。（編輯：李亨山）1130221