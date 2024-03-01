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台灣國際兒童影展將登場 方志友把關孩子影音教育

2024/3/1 20:32（3/1 20:41 更新）
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「2024第11屆台灣國際兒童影展」實體影展29日將在台北登場，今年影展邀請金馬最佳女配角方志友（圖）擔任代言人，她1日在記者會中暢談把關兒童影音教育祕方。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
「2024第11屆台灣國際兒童影展」實體影展29日將在台北登場，今年影展邀請金馬最佳女配角方志友（圖）擔任代言人，她1日在記者會中暢談把關兒童影音教育祕方。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
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（中央社記者葉冠吟台北1日電）2024年台灣國際兒童影展今年邁入第11屆，擔任影展代言人的金馬最佳女配角方志友今天出席記者會，推薦親子必看片單，也暢談把關兒童教育影音點滴，會謹慎控制孩子使用3C時間。

本屆影展以「我的英雄之旅」為年度主題，以「探求世界、人們的無限可能性 Make it Possible.」為精神。公視副總經理陳昀利表示，台灣國際兒童影展延續20年長久舉辦不易，其中國際競賽的「台灣獎」更是為扶持台灣兒少的影音製作產業所設置，希望讓孩子接觸到更優質的影視作品。

方志友則分享，她和孩子都很喜歡進電影院，小孩特別愛看冒險、奇幻類電影，但家裡有個鐵則：「小孩看的東西，父母一定要先確認過」。有次她讓女兒自己點選YouTube觀看，「但推薦影片不知道會連到哪裡去，超級危險」，擔心小孩看到不該看的。

方志友也強調時間控制很重要，父母工作忙，拿3C給小孩看雖然方便，但過長時間對身體健康和發展都有影響，「這是我現在努力想做到的守則，控制時間跟資訊量取得。」因此難得有像影展這樣富有教育意義，又有歡笑、淚水和幽默內容，身為媽媽的她認為是絕佳機會不能錯過。

今天她也推薦多部電影，包含去年奪下金馬獎最佳動畫片、由許光漢擔任主角配音的「八戒」；創作出腦洞大開的星際旅遊故事「粉紅星際大餐」；改編經典法國兒童文學的「淘氣尼古拉：尋寶計畫」，尤其最後一部讓她看完更想多陪小孩成長。

由公視主辦、富邦文教基金會協辦的第11屆台灣國際兒童影展，精選來自全球37國、84部優質作品，策劃「國際競賽」與「觀摩單元」，讓全台的小朋友在不受地理限制下，一起體驗全球豐富且優質的兒童影視作品。

6日中午12時起在全台ibon機台／網路同步開售，早鳥票價只要新台幣80元，將於29日至4月7日在台北信義威秀影城放映；線上影展則於4月15日至5月19日在公視＋推出。（編輯：謝雅竹）1130301

2024第11屆台灣國際兒童影展實體影展29日將正式登場，改編自經典法國兒童文學的電影「淘氣尼古拉：尋寶計畫」入圍本屆國際競賽「最佳劇情長片」，也將於影展獻映。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
2024第11屆台灣國際兒童影展實體影展29日將正式登場，改編自經典法國兒童文學的電影「淘氣尼古拉：尋寶計畫」入圍本屆國際競賽「最佳劇情長片」，也將於影展獻映。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
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