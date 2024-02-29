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許光漢預告「青春18x2」口碑場現身 南北跑透透

2024/2/29 18:55（2/29 20:25 更新）
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台日合製愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」在全台唯一有手繪海報看板的台南全美戲院取景，演員許光漢（右）在拍攝現場也不忘當起導遊，為日星清原果耶導覽。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
台日合製愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」在全台唯一有手繪海報看板的台南全美戲院取景，演員許光漢（右）在拍攝現場也不忘當起導遊，為日星清原果耶導覽。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）許光漢與日星清原果耶主演的電影「青春18x2」搶先口碑見面場3月9、10日開跑。許光漢和片中「神戶KTV」工作夥伴陳姸霏、李冠毅將從台南出發，陸續前往台中、台北與3千名影迷見面。

「青春18x2 通往有你的旅程」搶先場好評口碑爆棚，讓許多觀眾看得又哭又笑，為符合故事背景，片中加入各式復古元素，讓當時年僅21歲的清原果耶在拍攝現場看得驚呼連連。例如在擁有70多年歷史的台南全美戲院看日本經典電影「情書」，還有她和許光漢初次相遇的KTV，劇組都精心打造出年代感。

清原果耶印象深刻地分享：「真的沒看過這樣熱鬧又有霓虹感的KTV。」她特別喜歡片中在KTV短暫借住的小房間：「第一次來時只是佈滿灰塵的倉庫，為了住起來更舒適，做了不少更動，整體氛圍也變得更可愛了。」

另外，電影到全台灣唯一有手繪海報看板的台南全美戲院拍攝。許光漢更在現場當起導遊，裡裡外外仔細導覽，並帶清原果耶參觀師傅作畫的地方。監製張震也分享，現場有些海報是他曾演出的作品，讓清原果耶驚訝回應：「在日本沒看過這樣復古又浪漫的電影院，希望未來自己作品的海報也能被手繪出來。」

「青春18x2通往有你的旅程」3月14日正式在台上映。（編輯：李亨山）1130229

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部
日本女星清原果耶（右）參演電影「青春18x2 通往有你的旅程」，特別認真向導演藤井道人的姊姊請教油漆刷使用技巧，在片中發揮繪畫能力。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
日本女星清原果耶（右）參演電影「青春18x2 通往有你的旅程」，特別認真向導演藤井道人的姊姊請教油漆刷使用技巧，在片中發揮繪畫能力。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月29日
#許光漢
#清原果耶
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