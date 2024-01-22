「以愛之茗」跨台灣與非洲取景 角逐柏林影展金熊獎

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（中央社記者王心妤台北22日電）第74屆柏林影展今天公布入圍名單，資深剪接師廖慶松監製的「香巴拉」、張翰及吳可熙主演並在台灣和非洲取景的「以愛之茗」都入圍主競賽，「睡覺時眼睛睜開」則入圍「邂逅」單元。

「以愛之茗」（Black Tea）前片名為「芳香嶺」，由台灣、法國、茅利塔尼亞、盧森堡、象牙海岸合製，電影在台灣和非洲取景，並在歐洲後期製作。電影講述一名來自象牙海岸的女孩到亞洲和茶藝館老闆邂逅，展開一段跨越文化的愛情。

吳可熙今天得知喜訊後笑說想給團隊一個大擁抱，她回憶在高雄拍攝時，導演阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）常買芭樂和火龍果給團隊享用。

電影從前置到拍攝期，幾乎長達半年，吳可熙表示，「這是不可能的跨3洲任務，不只在台灣拍，還飛了將近20小時到非洲，過程艱辛，不過大家很團結，對電影充滿熱情。」張翰則回憶在非洲吃了海鮮、也看了海龜，感受當地人文風情。

另一部主競賽入圍作品「香巴拉」（Shambhala）由廖慶松與黃江豐監製、王思靜聯合製片，電影後期在台灣進行。電影講述尼泊爾喜馬拉雅山區多夫一妻制的村莊，名為PEMA的女子嫁入3兄弟的家，開啟一趟發現並解放自己的旅程。

「睡覺時眼睛睜開」（Sleep With Your Eyes Open）由曾演出導演趙德胤作品「冰毒」、「再見瓦城」的王興洪演出，台灣、巴西、阿根廷、德國合製。電影後期包括剪接、調光、特效、視覺、混音都由台灣公司及團隊負責。故事講述心碎的凱從台北來到巴西沿海城市療癒情傷，是部帶有喜劇及奇幻色彩的寫實作品。（編輯：張雅淨）1130122

第74屆柏林影展22日公布入圍名單，電影「睡覺時眼睛睜開」入圍「邂逅」單元，該片由曾演出趙德胤作品「冰毒」、「再見瓦城」的王興洪（左）演出。（文策院提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月22日