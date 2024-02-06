許光漢新片取景台南 劇組便當驚豔清原果耶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）演員許光漢與日星清原果耶主演的愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」引起影迷高度期待，片中兩人初相遇地點就在台南。而台灣劇組豐富的便當選項，更讓清原果耶特別驚豔期待。

「青春18x2」是電影「新聞記者」、「餘命十年」導演藤井道人首次挑戰在台拍攝，找來合作多年的攝影師今村圭佑再次合作，兩人對於拍攝鏡頭、美術風格、燈光音效等都十分講究，就為了讓演員盡可能地投入其中。

其中一場在台南武聖夜市的拍攝，許光漢需騎車載著清原果耶經過夜市，導演不只親自搭乘摩托車了解動線及節奏，更徵求現場的攤販老闆與路人們一同加入拍攝。當天身穿全黑的導演，帶著劇組團隊走入人群勘景被笑說像是「黑社會」，讓藤井道人逗趣回應，自己要去收保護費。

而第一次來到台南拍戲的清原果耶也留下許多珍貴回憶，最讓她驚豔的是劇組便當選擇超級多。她苦惱表示，「劇組在用餐時間會秀出菜單，洋洋灑灑可能有7、8種讓我選擇，不論是早餐、午餐或是晚餐，劇組夥伴都準備非常多種類，我每一餐都很期待，真的太棒了！」

清原果耶在等戲空檔也會到附近麵包店，買一大袋麵包和大家分享，暖心舉動讓團隊倍感窩心。而台灣的垃圾車文化更是讓日本團隊印象深刻，他們從未見過會播音樂、還有人講話的垃圾車，覺得十分驚奇新鮮。

「青春18x2」描述一段異國年輕男女在相隔18年後，男方決定踏上重逢之旅的浪漫故事，本片將於3月14日在台上映。（編輯：張雅淨）1130206