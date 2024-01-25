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「青春18」公布超華麗卡司 黑木瞳張孝全驚喜演出[影]

2024/1/25 12:12（1/25 12:59 更新）
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台日合製電影「青春18x2通往有你的旅程」25日釋出預告並公開華麗卡司，台灣男演員許光漢（左）與日本女演員清原果耶（右）一同拍攝；許光漢表示，都會趁拍攝空擋練習日文台詞，清原果耶都會為他打氣。（翻滾吧男孩提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台日合製電影「青春18x2通往有你的旅程」25日釋出預告並公開華麗卡司，台灣男演員許光漢（左）與日本女演員清原果耶（右）一同拍攝；許光漢表示，都會趁拍攝空擋練習日文台詞，清原果耶都會為他打氣。（翻滾吧男孩提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）台日合製電影「青春18x2通往有你的旅程」今天釋出預告也公開華麗卡司，日本有影后黑木瞳、男星道枝駿佑、「孤獨的美食家」松重豐等；台灣有影帝張孝全、陳姸霏等金獎組合。

今天公開的預告中，許光漢獨自飛往日本尋找初戀，並預見黑木瞳、黑木華、松重豐及道枝駿佑等日本演員。許光漢今天透過電影公司表示，因為需要用日文對戲，不希望對方感覺有卡住或是不舒服，壓力很大，都會趁著拍攝空擋會積極練習日文台詞。

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

許光漢表示，有場看夜景的約會戲有點弄混日文台詞順序，清原果耶不只為他打氣，也鼓勵他：「記日文台詞就很不容易了，還要入戲，他很厲害。」

對於電影集結台日重量級演員同台飆戲，導演藤井道人表示，「很幸福，能看到大家很棒的表演，真的非常滿足。」藤井道人一直喜歡台灣電影，尤其喜歡電影「女朋友。男朋友」，對於能夠跟影帝張孝全合作，也說是個珍貴回憶。

台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」25日釋出預告也公開華麗卡司，日本影后黑木瞳驚喜演出。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」25日釋出預告也公開華麗卡司，日本影后黑木瞳驚喜演出。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日

張孝全對於跟許光漢繼「罪夢者」後再度合作，他表示，許光漢對角色的理解很深入，讓他印象深刻，這次合作拍攝時間不長，但感覺很不錯。張孝全也說，一直很喜歡藤井道人的「新聞記者」，這次合作後感受到導演在不同風格都游刃有餘。

另外，今天公布的台灣版預告中，除了有日本國民搖滾天團Mr.Children演唱的主題曲「記憶的旅人」，還有五月天的金曲「志明與春嬌」，成為額外亮點。

「青春18x2通往有你的旅程」將於3月14日上映。（編輯：李亨山）1130125

經典日劇「孤獨的美食家」主角松重豐演出電影「青春18x2 通往有你的旅程」，飾演女主角的老家鄰居。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
經典日劇「孤獨的美食家」主角松重豐演出電影「青春18x2 通往有你的旅程」，飾演女主角的老家鄰居。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
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