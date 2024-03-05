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丁噹健檢發現卵巢息肉 緊急手術切除無大礙

2024/3/5 17:54
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（中央社台北5日電）歌手丁噹擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱，今天出席記者會為新專輯「日與夜，跟自己說晚安」與這週末的高流演唱會宣傳，卻透露因做全身檢查發現差點罹患子宮頸癌。

丁噹於2014、2019年曾2度從舞台機關摔下，恢復狀態良好，但尾椎骨尚未痊癒，久坐、久站都會痠痛，因此會透過中醫針灸治療，也會泡澡舒緩不適。

她在去年做全身健康檢查時，驚覺卵巢長了息肉，這是罹患子宮頸癌的前兆，醫師表示幸好發現時間算早，狀況沒特別嚴重，經手術切除後已無大礙，要她好好關心身體。

丁噹分享，這次新專輯「日與夜，跟自己說晚安」概念談論自我療癒，日與夜象徵兩元性，代表一個人的外在內在，樂觀悲觀、正反兩面，而唯有接受自己的陰暗，才是真正接納全部的自已。她想告訴歌迷和自己，一個人也能過得很好，從專輯裡找到最屬於自己的那首歌曲，伴大家入眠。

丁噹將於3月9日、10日在高雄流行音樂中心舉辦「夜遊」演唱會，是她睽違7年再到高雄辦演唱會。她非常期待跟歌迷見面，更透露會走到2樓觀眾席及搖滾區跟大家互動，直接唱到歌迷身邊，讓現場就像5000人的KTV大包廂。（編輯：張雅淨）1130305

#Hit Fm聯播網
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