更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市府傳公務員門口販毒 社會局：全力配合調查
首頁 / 娛樂

李英宏為角色玩交友軟體 取名土城金城武求愛失敗

2024/3/6 14:34（3/6 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員李英宏（後）、劉品言（前）在電影「莎莉」中有鬥嘴戲，兩人一拋一接成笑點。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月6日
演員李英宏（後）、劉品言（前）在電影「莎莉」中有鬥嘴戲，兩人一拋一接成笑點。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）電影「莎莉」今天舉辦媒體試映，監製李烈形容這是一部女性成長電影，鼓勵每個人追愛不分年紀。演員李英宏為了貼近角色申請名叫「土城金城武」的交友軟體帳號，卻連續求愛失敗。

「莎莉」由劉品言、林柏宏跟李英宏主演，李烈今天在試映前分享，這部片是部女性成長電影，給大家「追愛不分年紀」的想法，也不管幾歲都可以自我成長。

導演練建宏分享，常會看到關於愛情詐騙的新聞，受害者常是被檢討的人，「但他們只是想找個人愛，一點錯都沒有。」

李英宏片中愛用交友軟體，他笑說，事前為了貼近角色，刻意下載了交友軟體並取名「土城金城武」，「但大部分都是我一直嗨嗨嗨（打招呼），所以配對成功機率蠻低的，不過我想阿豪（角色名）也是這樣不停被拒絕。」

李英宏片中調侃了劉品言，氣得她拿酸菜丟李英宏，李英宏表示，當時是即興發揮接下酸菜並喊出「那我拿回家吃喔！」，意外成為笑點之一。

「莎莉」將於4月3日全台上映。（編輯：李亨山）1130306

#李烈
#劉品言
#李英宏
#莎莉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.232