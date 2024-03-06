李英宏為角色玩交友軟體 取名土城金城武求愛失敗

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（中央社記者王心妤台北6日電）電影「莎莉」今天舉辦媒體試映，監製李烈形容這是一部女性成長電影，鼓勵每個人追愛不分年紀。演員李英宏為了貼近角色申請名叫「土城金城武」的交友軟體帳號，卻連續求愛失敗。

「莎莉」由劉品言、林柏宏跟李英宏主演，李烈今天在試映前分享，這部片是部女性成長電影，給大家「追愛不分年紀」的想法，也不管幾歲都可以自我成長。

導演練建宏分享，常會看到關於愛情詐騙的新聞，受害者常是被檢討的人，「但他們只是想找個人愛，一點錯都沒有。」

李英宏片中愛用交友軟體，他笑說，事前為了貼近角色，刻意下載了交友軟體並取名「土城金城武」，「但大部分都是我一直嗨嗨嗨（打招呼），所以配對成功機率蠻低的，不過我想阿豪（角色名）也是這樣不停被拒絕。」

李英宏片中調侃了劉品言，氣得她拿酸菜丟李英宏，李英宏表示，當時是即興發揮接下酸菜並喊出「那我拿回家吃喔！」，意外成為笑點之一。

「莎莉」將於4月3日全台上映。（編輯：李亨山）1130306