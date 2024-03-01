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電影「莎莉」劉品言演農婦 狂奔抓選手級放山雞

2024/3/1 15:35（3/1 15:46 更新）
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演員劉品言（圖）主演電影「莎莉」，一場她與雞對戲的即興演出被剪進片中。（伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
演員劉品言（圖）主演電影「莎莉」，一場她與雞對戲的即興演出被剪進片中。（伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
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（中央社記者葉冠吟台北1日電）由劉品言主演、曾拿下金馬創投百萬首獎的電影「莎莉」，今天釋出幕後花絮「機智的農村生活篇」，扮演養雞農婦的她被丟到鄉下與800隻雞對戲，每隻幾乎如「奧運選手等級」般會跑。

劉品言分享片中每隻雞都是「奧運選手等級」的放山雞，特別會跑，如果沒有練習一定抓不到。

同組演員林柏宏回憶：「因為拍攝時間有限，所以第一天就被迫要徒手抓雞。」幸虧掌握到雞舍老闆傳授的訣竅「不能猶豫、也不能有預備動作」，林柏宏說：「第一次抓會擔心牠的爪子、會不會攻擊，後來就不管、直接抓，其實還蠻順利的，很快就上手。」

製作團隊表示，「莎莉」中有2隻靈魂動物公雞「馬丁」與土狗「蕃薯」，模樣相當討喜。導演練建宏說，因為拍攝現場動物演員多，需要花費較多心思照料牠們：「片中的雞群都是第一次演戲的『素雞』，但牠們出乎意料演得很好，我叫牠往哪走就會往哪走，好像真的聽得懂，反倒是狗狗不太好控制。」

劉品言也認同說：「雞很有靈性！」有一場戲她和攝影師一起走進雞舍撿雞蛋，一隻雞突然走進鏡頭，情緒和反應都和平常不太一樣，劉品言關心地問：「還好嗎？眼睛怎麼了嗎？」沒想到那隻雞當下就把受傷的眼睛抬起來給她看，經撫摸安慰後才走出鏡頭，整段即興演出也被剪進片中。

「莎莉」描述渴望愛情的純樸農婦透過交友軟體化名「莎莉」與法國男子談情說愛，不僅被弟弟不看好，全村的人都認為她被騙了，讓莎莉決定義無反顧飛到巴黎，展開屬於自己的追愛之旅。全片將於4月3日在全台上映。（編輯：陳政偉）1130301

因電影「莎莉」拍攝時間有限，演員林柏宏（圖）第一天就被迫要徒手抓雞。（伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
因電影「莎莉」拍攝時間有限，演員林柏宏（圖）第一天就被迫要徒手抓雞。（伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月1日
#劉品言
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