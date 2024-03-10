「金字塔遊戲」全球發燒 藉遊戲凸顯校園霸凌階級

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）韓團「宇宙少女」成員苞娜主演的校園心理驚悚劇「金字塔遊戲」劇情邁入白熱化，更入選歐洲最大劇集產業盛會，被稱讚將校園暴力問題比喻成遊戲規則，創造出獨一無二的差別點。

「金字塔遊戲」改編自同名網路漫畫，描述白蓮女高2年5班的25名學生，每月透過「金字塔遊戲」投票劃分班上每個人的等級，最低等F級會成為合法被霸凌者。轉學生秀智（苞娜飾）也成為被霸凌對象之一，為終結這個階級遊戲，她從「遊戲目標」進化成打破階級遊戲的「狙擊手」，引發上下層階級間的戰爭。

這部劇也是女團IVE成員張員瑛的親姊姊張多雅，以及實境節目「單身即地獄2」人氣成員申瑟琪的戲劇出道作，開播不久熱度就已在全球迅速蔓延，受邀參與15日到22日舉辦、歐洲最大的電視劇集產業盛會「法國里爾 Series Mania劇集展」。

同時獲英國BBC以標題「『金字塔遊戲』是全新的『魷魚遊戲』，為何觀眾會喜愛這樣殘酷的影集」，來分析這部劇在歐美深受觀眾喜愛的原因。

報導中，受訪者韓國影評Nemo Kim指出，「這2部作品的主題對韓國人來說非常熟悉，不僅是虛構的反烏托邦世界，更揭示了痛苦的現實」；美國社會學家王嵐芝亦表示，觀眾對「魷魚遊戲」和「金字塔遊戲」等系列的熱情，在於其利用「遊戲」作為敘事手法，透過遊戲顯現階級差異，從而讓全球觀眾更容易理解普遍存在的社會問題。

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在「金字塔遊戲」最新第5、6集劇情中，家世背景雄厚的理事長千金張多雅再出霸凌狠招，識破苞娜想招募「D等級」成員的心態，指使同學以自殘陷害苞娜，並利用讓家長們參與遊戲方式剝奪苞娜的投票權，苞娜也憤而公然放話：「我會直接摧毀這個金字塔遊戲！」讓這場試圖撼動階級遊戲的戰爭如火如荼進行。

「金字塔遊戲」每週五將於friDay影音更新。（編輯：張雅淨）1130310