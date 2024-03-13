清原果耶喜歡台灣便當 青春18x2導演想促台日合作

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（中央社記者王心妤台北13日電）電影「青春18x2 通往有你的旅程」導演藤井道人和演員清原果耶今天抵台參與記者會，清原果耶提到，台南食物吃得很習慣，尤其喜歡台灣劇組多樣化便當；藤井道人則想促進台日劇組合作。

「青春18x2 通往有你的旅程」演員許光漢和監製張震今天跟藤井道人和清原果耶共同出席記者會，分享電影拍攝趣事。張震表示，當監製的感受和當演員不同，今天出席記者會可能比演員還緊張，「因為（籌備）時間非常漫長，電影終於要跟觀眾見面了，特別緊張。」

電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行宣傳記者會，男女主角許光漢（左）、清原果耶（右）出席分享拍攝過程。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日

藤井道人表示，年輕時曾到台灣電影公司毛遂自薦，從20幾歲到現在有了努力的成果，「我很重視緣分，能在我長大的台灣拍片是很難得的經驗。雖然難得，但希望這種合拍片越來越多，台日也有更多合作，我也是為了延續經驗而來到台灣的。」

談起拍攝過程，清原果耶表示，印象最深刻的戲是神戶KTV，裡面的日常生活相當有趣。她也笑說，因為私下口味就偏甜，很適應吃台南的食物，每天拍攝最期待放飯時間，「平常在日本，早中晚不會有這麼多種便當，可以看到很多口味的便當好感動。」

許光漢片中需要說大量日語，他的表現被多名演員稱讚。張震也透露，劇組在開拍前把許光漢送去日本生活一星期，沒想到許光漢語言能力太好，最後日文說得太流利，還需要配合角色說得更不順暢一點。

對於許光漢的演出，張震表示，許光漢真的很融入角色，「眼睛很有戲，而且會說話，很有魅力，（看到）我就滿放心的。」張震也笑說，雖然是前輩又擔任監製，但他不會對演員下指導棋，讓演員有發揮空間。

「青春18x2 通往有你的旅程」明天起全台上映。（編輯：張雅淨）1130313

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，日本新生代女星清原果耶（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日