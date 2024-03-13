更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蒲亭掌權24年為何能再選總統？還有誰參選？看懂俄羅斯式民主
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

清原果耶喜歡台灣便當 青春18x2導演想促台日合作

2024/3/13 18:11（3/13 18:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，主要演員許光漢（左）、清原果耶（右）、監製張震（左2）、導演藤井道人（右2）分享拍攝過程。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，主要演員許光漢（左）、清原果耶（右）、監製張震（左2）、導演藤井道人（右2）分享拍攝過程。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）電影「青春18x2 通往有你的旅程」導演藤井道人和演員清原果耶今天抵台參與記者會，清原果耶提到，台南食物吃得很習慣，尤其喜歡台灣劇組多樣化便當；藤井道人則想促進台日劇組合作。

「青春18x2 通往有你的旅程」演員許光漢和監製張震今天跟藤井道人和清原果耶共同出席記者會，分享電影拍攝趣事。張震表示，當監製的感受和當演員不同，今天出席記者會可能比演員還緊張，「因為（籌備）時間非常漫長，電影終於要跟觀眾見面了，特別緊張。」

電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行宣傳記者會，男女主角許光漢（左）、清原果耶（右）出席分享拍攝過程。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行宣傳記者會，男女主角許光漢（左）、清原果耶（右）出席分享拍攝過程。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日

藤井道人表示，年輕時曾到台灣電影公司毛遂自薦，從20幾歲到現在有了努力的成果，「我很重視緣分，能在我長大的台灣拍片是很難得的經驗。雖然難得，但希望這種合拍片越來越多，台日也有更多合作，我也是為了延續經驗而來到台灣的。」

談起拍攝過程，清原果耶表示，印象最深刻的戲是神戶KTV，裡面的日常生活相當有趣。她也笑說，因為私下口味就偏甜，很適應吃台南的食物，每天拍攝最期待放飯時間，「平常在日本，早中晚不會有這麼多種便當，可以看到很多口味的便當好感動。」

許光漢片中需要說大量日語，他的表現被多名演員稱讚。張震也透露，劇組在開拍前把許光漢送去日本生活一星期，沒想到許光漢語言能力太好，最後日文說得太流利，還需要配合角色說得更不順暢一點。

對於許光漢的演出，張震表示，許光漢真的很融入角色，「眼睛很有戲，而且會說話，很有魅力，（看到）我就滿放心的。」張震也笑說，雖然是前輩又擔任監製，但他不會對演員下指導棋，讓演員有發揮空間。

「青春18x2 通往有你的旅程」明天起全台上映。（編輯：張雅淨）1130313

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部
電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，日本新生代女星清原果耶（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日白色情人節上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，日本新生代女星清原果耶（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，台灣演員許光漢（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日上映，13日下午在台北W飯店舉行記者會，台灣演員許光漢（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 113年3月13日
#張震
#許光漢
#電影
#清原果耶
延伸閱讀
許光漢「青春18x2」憂日文不好 拍攝時像打魔王「青春18x2」平溪拍天燈 日星黑木華許願到台灣玩幫派電影「日本統一」取景台灣 2男星將來台會影迷
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
魏德聖「BIG」北美巡迴放映 4月4日多倫多登場
172.30.142.63