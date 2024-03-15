曹仕翰高雄拍電影「南方時光」 吳慷仁返鄉演出

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）新銳導演曹仕翰執導電影「南方時光」3月在高雄開拍，此片由在高雄長大的演員吳慷仁、陳玄力等人主演。故事主要場景在民族國宅，並於果貿國宅、左營舊部落、澄清湖等地取景。

「南方時光」故事描述1996年台海危機少年面對家庭、愛情與友誼的徬徨失落，沒想到落在高雄外海的飛彈竟加速了成長的痛楚與幻滅，電影將藉由許多在地場景，帶領觀眾返回1990年代的高雄場景與成長回憶。

高雄市文化局自2011年開始以「高雄人」品牌投資近50部電影，文化局今天發布新聞稿指出，「南方時光」也是由「高雄人」投資的電影。

文化局表示，曹仕翰多次獲「高雄拍」短片獎助、開啟國際知名度，「南方時光」劇本由「編劇駐市計畫」孵育完成，最後獲得「高雄人」投資及高雄協拍中心的拍攝支援，是一部「高雄製造」的原創電影。

高雄市文化局長王文翠說，「高雄人」首創公部門的影視投資政策，以「良性迴旋圈」概念，讓政府投資回收的資金在產業內循環使用，做到永續支持台灣內容的成效。

文化局指出，曹仕翰從小在高雄長大，在金馬電影學院期間受到導演侯孝賢鼓勵，回到自己熟悉的成長地方拍電影，在曹仕翰執導「高雄拍」短片「春之夢」及「貓與蒼蠅」中的海關宿舍、前鎮漁港都拍出高雄獨特人文風景。

曹仕翰表示，對很多人來說，高雄元素也許是陽光、大海、工業，但對他而言，最特別的是一種高雄人特有率直與自由。「南方時光」講述1996年在飛彈危機、第一次總統直選旋風之下，一名高雄少年的成長、自我追尋與做出自由的決定。

「南方時光」主角、演員陳玄力從小在明華園天字團長大，曹仕翰提起見到陳玄力的第一印象，認為陳玄力有著「不知該如何是好」的純粹笑容，很貼合片中少年的迷茫感，「讓你想更認識他」。

文化局表示，片中飾演父親角色的吳慷仁是導演心中不二人選，吳慷仁與陳玄力同樣在高雄長大，有許多類似生活經驗；片中飾演母親、演員孫淑媚也是高雄人，讓人期待這組「高雄新組合」會擦出哪些意想不到的火花。

「南方時光」劇組上週在片中主要場景－民族國宅開鏡，休息將近1年的吳慷仁在臉書（Facebook）上發文指出，「感覺很像回到小時候去外婆三民區的家，舊公寓樓梯間的氣味一樣，涼涼的、很通風，踏上階梯往上衝進2樓外婆家是最開心的事。」（編輯：戴光育）1130315