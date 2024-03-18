青春18×2首日票房全台稱冠 清原果耶讚台劇組團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）「青春18×2通往有你的旅程」上映首日登全台票房冠軍，演員許光漢表示，導演藤井道人很有才華，且會用明確指示引導演員，清原果耶誇獎台灣劇組團結，也想私下來台灣旅行。

「青春18×2 通往有你的旅程」在台灣和日本取景，清原果耶現實中雖然小了許光漢約10歲，但電影設定是女大男小。清原果耶日前受訪表示，並沒有刻意表現出姊姊的樣子，而是自然互動營造出氛圍，她誇獎許光漢紳士又溫柔，表演上充滿熱情。

對於到台南拍戲，清原果耶笑說，因為拍戲很有趣，「台灣的街道很新鮮，台灣廟宇非常特別。」清原果耶表示，原本想趁著來台灣拍戲學點中文，但許光漢學日文的速度太快，「我完全追不上他學習的速度。」

電影也到平溪拍攝放天燈，清原果耶表示，放天燈是她在台灣拍的最後一場戲，「我想著這個月在台灣的點點滴滴，內心是充滿幸福的。」她也笑說，放天燈其實不像電影般順利，有時有大風，有時火勢太大，現場還有聽到工作人員的叫聲。

許光漢是首次跟導演藤井道人合作，許光漢誇獎藤井道人很有才華，也會引導演員發揮，「他會給一些有氛圍感的形容，像是拍睜開眼睛的戲，導演會說『像嬰兒一樣』，讓演員理解他的意思。」

清原果耶從15歲就跟藤井道人合作，這次是三度合作，清原果耶表示，每次合作都會累積經驗，「我一開始跟導演合作，也有磨合期，但現在已經是並肩作戰的夥伴。」

「青春18×2 通往有你的旅程」全台熱映中。（編輯：李亨山）1130318