「青春18x2」導演想來台長住 讚賞許光漢跨齡演技

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（中央社記者王心妤台北14日電）「青春18x2通往有你的旅程」導演藤井道人與台灣有深厚感情，每2、3年就會來台灣，更想來台長住。許光漢的角色跨越18年，藤井道人透露看到許光漢剪髮演出18歲的樣子就覺得找對人了。

「青春18x2通往有你的旅程」是台日合製片，藤井道人為了宣傳特別來台，他今天受訪表示，爺爺曾經在台灣生活過一段時間，他也每隔2、3年就會來台灣玩，這次在台南拍戲對擔仔麵印象特別深刻，尤其喜歡口感彈力十足的蝦子。

藤井道人表示，拍攝「青春18x2通往有你的旅程」以前都是在日本工作，這是踏出海外的第一步，這次的台日合作就像是個原點，「這是重新開始，也是第二人生的開端。」

藤井道人此次跟許光漢合作，他表示，製作團隊原本想過讓同個角色的18歲和36歲由不同人飾演，但他一直堅持希望由同個演員跨年齡障礙演出，許光漢此次先拍了36歲的戲份，當剪短頭髮演出18歲的樣子，他就知道許光漢能演好這個角色，這是個對的堅持。

藤井道人和女主角清原果耶是3度合作，他從清原果耶15歲時就開始合作，除了誇獎清原果耶越來越漂亮，也透露以前容易把清原果耶當成孩子，現在則是夥伴，「作為演員，我已經把清原果耶看成一個大人，而不是小朋友。」

許光漢和清原果耶除了在台南拍戲，也前往平溪拍放天燈的畫面。藤井道人表示，放天燈是台灣跟日本都有的祈福方式，「在天燈寫上願望，然後抬頭看著天空和希望升起，我想把這個畫面放進電影中，加上日本和台灣都有這個習俗，讓我想堅持放進這個橋段。」（編輯：謝雅竹）1130314