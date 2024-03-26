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林心如分享親子互動 不強逼女兒學才藝

2024/3/26 17:12
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（中央社記者洪素津台北26日電）藝人林心如今天出席公益活動，罕見分享和女兒之間的互動，近日孩童學才藝議題引起討論，林心如透露不會逼迫女兒學才藝，「她以後要怎樣是自己決定，不是我幫她規定好。」

林心如和先生霍建華育有7歲女兒，林心如表示，女兒有學游泳、畫畫和鋼琴等才藝，但她強調：「我不是屬於強迫型，我只是想讓她找到有興趣的，不會逼她練，她有興趣就會主動做。」

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問起女兒有特別喜歡哪個才藝，林心如透露女兒4歲多開始學鋼琴，一週上一次課，根本也沒彈出一個調，「到現在可以完整彈出曲子，她很有成就感，就會去練，還會教我彈，因為以後她想怎樣，是自己決定，不是我幫她規定好。」

7歲女兒儼然就像小少女，對審美已有自己的想法，林心如表示，將來女兒想穿耳洞、刺青都可以，「但我會勸她，要等到為自己行為負責的時候，後悔也得承擔，我自己也是30幾歲刺青，總不能我有，但都不准小孩做吧！」（編輯：龍柏安）1130326

#林心如
#霍建華
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