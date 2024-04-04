魏德聖BIG清明連假增場次 蕭美琴讚動人生命故事

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（中央社記者王心妤台北4日電）導演魏德聖執導電影BIG清明連假期間增加場次，1日和3日的特映會邀請副總統當選人蕭美琴和民進黨立委邱議瑩觀影，蕭美琴稱讚電影是動人的生命故事；邱議瑩鼓勵癌友勇敢活著。

電影公司透露，蕭美琴觀影前特別先備好衛生紙擔心流淚，映後稱讚電影是動人的生命故事，「看到很多大戰士、小戰士給予彼此溫暖，相互擁抱學習，這是個值得大家一起來分享的故事。」

同為抗癌戰士的邱議瑩哽咽表示，電影讓她想起10年前做化療的時刻，要不斷自我勉勵戰勝癌細胞，「也鼓勵癌友，我們要更勇敢幸福的活著。」

特映會上也有許多藝人，苗可麗要觀眾衛生紙「帶好帶滿」，看完電影能獲得滿滿愛的力量。金馬獎最佳男配角陳慕義說小朋友的演出讓他驚訝，「搞的我都要哭出來了。」曾國城則抱住小演員們說：「怎麼會這麼好看，有好強大厚實的生命力在裡面，喜歡有笑有淚的人一定要走進戲院好好欣賞這部好片。」

另外，演員張鈞甯以社會福利基金會公益大使名義，包場給小朋友看電影，她說：「電影的力量感很重，不管面對生命中的挫折，或是很多我們預想不到的事情的時候，以樂觀的心情去面對，會獲得滿滿能量。」（編輯：張雅淨）1130404