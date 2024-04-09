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韓星關心台灣地震 朱智勛、韓孝周盼盡快恢復

2024/4/9 13:21（4/9 13:31 更新）
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科幻懸疑韓劇「支配物種」線上記者會8日舉行，韓星朱智勛（螢幕右）、韓孝周（螢幕左）上線與台灣粉絲見面，關心台灣地震災情。（Disney+提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月9日
科幻懸疑韓劇「支配物種」線上記者會8日舉行，韓星朱智勛（螢幕右）、韓孝周（螢幕左）上線與台灣粉絲見面，關心台灣地震災情。（Disney+提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）韓星朱智勛、韓孝周出席新劇「支配物種」線上記者會，同時也關心起台灣大地震災情，韓孝周表示希望台灣可以儘快恢復，朱智勛則說，「我會為韓國鄰近國家的人民祈禱、應援」。

朱智勛、韓孝周特地上線和台灣粉絲見面，還跟粉絲玩默契大考驗，展現出兩人的親民魅力，記者會中兩人提及台灣幾日前的大地震，韓孝周表示希望可以儘早恢復原狀，朱智勛則說，「我有在新聞上面看到很令人遺憾的消息，我會為韓國鄰近國家的人民祈禱、應援」，暖心的回覆也讓參與記者會的眾人感到暖心。

韓孝周這次和朱智勛攜手演出以食安危機結合科幻懸疑的新劇，劇中「培植人造肉」熱銷，但卻改變了人類吃動物肉、支配動物的數百年歷史，卻也因此重擊畜牧產業及全球經濟命脈，進而引發一連串憾事。

線上記者會朱智勛也分享角色，他在劇中飾演韓孝周的保鑣，「我當時穿著整套西裝，是要去面試保鑣工作，戴上VR眼鏡演出痛覺，雖然我穿著西裝，但還是有種被脫光光的感覺，非常害羞又不好意思。」（編輯：陳清芳）1130409

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