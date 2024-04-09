「征服者康」喬納森梅傑斯施暴女友 被判接受1年家暴諮詢

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國演員喬納森梅傑斯因施暴、騷擾前女友遭定罪，今天被裁定接受1年家暴諮詢，但免受牢獄之災。喬納森梅傑斯已因這起事件丟掉漫威超級英雄片的肥約。

法新社報導，34歲的喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）2023年12月被定罪後，旋即遭漫威（Marvel）切割，讓他痛失原本在至少2部電影中以反派角色「征服者康」（Kang the Conqueror）擔綱演出的機會。

檢方表示，喬納森梅傑斯原本面臨上看1年的有期徒刑，但紐約法官今天下令他出席52星期的家暴諮詢計畫並接受治療。

喬納森梅傑斯住在美國西岸的加州洛杉磯，若需出城工作，也可選擇線上諮詢和治療。若他因任何原因再度被捕，或是違反其處分的任何條件，就可能被關進大牢。

喬納森梅傑斯以2019年喜劇劇情片「最後一個舊金山的黑人」（The Last Black Man in San Francisco）嶄露頭角，也曾參與大導演史派克李（Spike Lee）「誓血五人組」（Da 5 Bloods）的拍攝工作，接著爭取到HBO「逃出絕命村」（Lovecraft Country）的演出機會，還曾因此入圍艾美獎。

此外，喬納森梅傑斯的知名作品還包括與麥可B喬丹（Michael B. Jordan）合作的「金牌拳手3」（Creed III）。（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1130409