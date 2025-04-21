復活節週末影迷擁抱「罪人」 北美票房龍頭易主

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，美加影迷在復活節週末期間搶看「罪人」（Sinners），這部吸血鬼驚悚片開映票房進帳約4560萬美元。

法新社引述多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，這部由「黑豹」導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）操刀、男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）主演的作品，以「幾近完美」的影評成為票房一哥，擠下有著4130萬美元穩健表現的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。

「MINECRAFT麥塊電影」上映僅3週，美加累計票房已達3億4460萬美元，國際間也有3億7620萬美元，總票房來到7億2080萬美元。分析師看好它將成為本年度首部票房破10億美元的電影。

動畫片「萬王之王」（The King of Kings）在復活節週末期間表現不俗，以約1730萬美元收入排第3。

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排名第4的是奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）最新驚悚片「復仇反擊戰」（The Amateur），成績720萬美元。排名第5的是「戰役」（Warfare），進帳490萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「無線殺機」（Drop），340萬美元；「劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來」（Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing），280萬美元；「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice，20週年重映），270萬美元；「神選之人：最後的晚餐3」（The Chosen: Last Supper Part 3，暫譯），170萬美元；真人版「白雪公主」（Snow White），120萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140421