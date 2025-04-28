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「罪人」吸血功力不衰 連2週登北美票房冠軍

2025/4/28 13:39
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，講述1930年代吸血鬼的驚悚片「罪人」（Sinners）續航力十足，北美票房再進帳約4500萬美元。

法新社報導，麥可B喬丹（Michael B. Jordan）一人分飾兩角的「罪人」，在電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）拿到幾近完美的98%「新鮮」評價。美、加累計票房來到1億2250萬美元。

排名第2的是重新上映的「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」（Star Wars: Episode III -- Revenge of the Sith），票房達讓人眼睛一亮的2520萬美元。

這也創下歷來重新上映最佳成績之一。市場研究公司Comscore分析師德葛拉畢迪恩（Paul Dergarabedian）說「觀眾和影迷對這套高人氣系列片的熱愛不言可喻」。

班艾佛列克（Ben Affleck）的「會計師2」（The Accountant 2）開映，以2450萬美元票房站上第3。

電玩翻拍的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）賺進2270萬美元排名第4。這部由傑克布萊克（Jack Black）等人主演的作品，北美累計票房來到3億8000萬美元，國際市場再添4億3600萬美元，一步步朝10億美元門檻邁進。

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恐怖片「直到黎明」（Until Dawn）以800萬美元收入排第5。

排名第6到第10的作品依序為：「萬王之王」（The King of Kings），400萬美元；「復仇反擊戰」（The Amateur），380萬美元；「戰役」（Warfare），270萬美元；「奧奇傳奇」（The Legend of Ochi），140萬美元；「平克佛洛伊德：龐貝現場演出」（Pink Floyd: Live at Pompeii），130萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1140428

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復活節週末影迷擁抱「罪人」 北美票房龍頭易主
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