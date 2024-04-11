藝術很有事記錄30年攝影路 沈昭良盼給予鼓舞力量

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（中央社記者王心妤台北11日電）公視「藝術很有事」最新一集記錄攝影家沈昭良30年攝影路。沈昭良表示，很幸運成為攝影家也選擇攝影人生，此集內容像人生跑馬燈，希望大家都能成為一道能鼓舞人的力量。

據公視今天提供新聞資料，「藝術很有事」花1年多貼身拍攝沈昭良工作，包含探訪沈昭良實踐攝影理念的起點「日本築地市場」；沈昭良分享，市場的環境跟外部很不同，人的樣子也很特別，但看著曾經有活力的市場已經被夷為平地，他也感嘆，「我們終究抵擋不了這種時代巨大的變動，但是至少我們可以留下一點記憶吧。」

節目製作人徐蘊康表示，節目刻意跟著沈昭良的工作節奏，發現他的意志力、熱情跟執行力都很強大，為了拍攝想要的畫面，可以停在同個地方數小時，回到民宿休息3小時，又回到拍攝地等待，「沈老師所拍攝的每張照片，不只是此時此刻，也是無數看不見時間的堆疊。」

沈昭良看完紀錄片後表示，很幸運10多年前做了離開報社發展不同攝影人生的選擇，這集就像人生跑馬燈，「路是自己選的，展望也回望，創作路上讓我們繼續揮手，也祈願大家都能找到，甚至努力成為那一道鼓舞的力量。」

沈昭良1990年起發展個人專題攝影，尤其關注民間的生活與文化，發表過「映像．南方澳」、「築地魚市場」、「台灣綜藝團」等系列，曾獲頒3屆金鼎獎，近年的「漂流」系列以地景為主題，探討台灣能源、開發、人權、白色恐怖、族群等議題。

本集「臨暗．漂流—沈昭良的攝影長篇」今天晚間11時45分在公視播出，明天晚上在YouTube「藝術很有事」上架。（編輯：陳政偉）1130411