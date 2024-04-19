小淳來台好吃驚 抽光中興大學池水驚見類鯊魚生物

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（中央社記者洪素津台北19日電）日本知名主持人小淳主持的綜藝節目「池水抽光好吃驚」來台拍攝特集，他和55名中興大學學生組成「池水台日隊」，對校內的「中興池」進行生物調查，意外發現相似鯊魚的生物。

日本節目「池水抽光好吃驚」2017年日本開播至今，抽池水足跡已遍布世界各地，這次在台灣中興大學師生們的主動聯絡下，小淳3月初帶著製作團隊跨海來台拍攝「池水抽光好吃驚in台灣」特集。

小淳與55名興大學生組成的「池水台日隊」，對校內的「中興池」進行生物調查，過程中甚至還有不少粉絲前往興大捕捉小淳出外景的身影。

對於這次台灣行被台灣媒體大肆報導，小淳開心表示，真的非常榮幸，回想起當天在中興池的拍攝過程，他說：「池子裡出現好多我沒看過的生物，有長得像鯊魚，還有的名字像恐龍，真的好吃驚。」

這趟除了抽池水的任務外，小淳也趁機抽空造訪台灣夜市，大啖地瓜球、糖葫蘆，還接地氣體驗釣蝦遊戲，讓他玩得不亦樂乎。

「池水抽光好吃驚in台灣」將在4月20晚間7時，於緯來日本台、緯來綜合台同時全台首播。（編輯：龍柏安）1130419