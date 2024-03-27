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鼓山魚市場首場海味市集 台鋼雄鷹啦啦隊女孩同樂

2024/3/27 12:09（3/27 12:46 更新）
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高雄鼓山魚市場2024年推出「鱻在不一漾」海味市集，首場於30日、31日登場，將有平價水產、海鮮美食及限時特賣活動，邀請民眾前來共襄盛舉。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月27日
高雄鼓山魚市場2024年推出「鱻在不一漾」海味市集，首場於30日、31日登場，將有平價水產、海鮮美食及限時特賣活動，邀請民眾前來共襄盛舉。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）鼓山魚市場去年底重新開幕，今年推出「鱻在不一漾」海味市集，首場於30日、31日登場，除多項優惠抗漲魚貨外，也請來台鋼雄鷹職棒啦啦隊WING STARS女孩黃澄澄、圈圈、艾琳與民眾同樂。

高雄市政府海洋局發布新聞稿表示，市集推出龍虎石斑魚1尾只要新台幣250元、虱目魚肚買1送1只要99元，還有海水鱸魚一樣百元買得到。

海洋局指出，「鱻在不一漾」海味市集，準備帶給民眾全新的生鮮魚獲及海鮮美食市集，更與台鋼雄鷹合作，邀請啦啦隊WING STARS女孩黃澄澄、圈圈、艾琳，在30日下午3時帶來表演，與高雄球迷近距離見面。

市集活動期間在下午3時30分至4時30分將推出限時限量海鮮特賣，現場備有龍虎石斑魚、虱目魚肚、海水鱸魚，更多當日漁船現撈漁獲、台灣鯛、軟骨鯽魚等，全都是大盤商直售價。

除新鮮魚貨外，市集也有銅板價鮮味熟食，主辦單位表示，烤鮮蚵、花枝丸串、關東煮通通只要10元，並在旗津渡輪站發放限量食鱻券（價值10元現金）。

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另外，市集也設有其他海鮮美食及市集小吃攤位，提供烤魷魚、紅蟳、現煮魚丸湯等，鼓山魚市場也提供地方特色水產及農漁伴手禮、海鮮代客料理、新鮮現切生魚片及海鮮粥、夜間海景啤酒吧、戶外咖啡調酒餐車、特色風格快閃主題店鋪等服務。

海洋局表示，「鱻在不一漾」海味市集要為高雄市民與遊客帶來一場與過往不同的海味市集體驗，讓大家能在這裡買到新鮮、便宜、划算海味水產，品嘗到鮮甜海鮮美食，感受鼓山魚市場獨特魅力。（編輯：陳仁華）1130327

#高雄市政府海洋局
#高雄市海洋局
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