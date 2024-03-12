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蓮潭滑水主題樂園 吸引60名國際好手競賽

2024/3/12 18:04（3/12 18:26 更新）
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2024蓮潭盃纜繩滑水國際公開賽日前落幕，衛冕13次世界冠軍的德國籍滑水女王茱麗亞．芮克（Julia Rick）這次也抵台參賽，並展現卓越實力，成功奪得公開女子組冠軍。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月12日
2024蓮潭盃纜繩滑水國際公開賽日前落幕，衛冕13次世界冠軍的德國籍滑水女王茱麗亞．芮克（Julia Rick）這次也抵台參賽，並展現卓越實力，成功奪得公開女子組冠軍。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄蓮池潭打造全台首座國際標準纜繩滑水場，「2024蓮潭盃纜繩滑水國際公開賽」於10日結束，吸引美國、德國、新加坡、奧地利、荷蘭、波蘭、香港等國近60名滑水好手參加。

高雄市觀光局長高閔琳表示，觀光局與民間業者合作，打造全台首座國際標準纜繩滑水場「蓮潭滑水主題樂園」，多起國內外賽事都在此舉辦，包括「亞太盃國際滑水錦標賽」、「蓮潭盃纜繩滑水錦標賽」、「全國盃」等。

高閔琳表示，這次「2024蓮潭盃纜繩滑水國際公開賽」由中華民國滑水總會邀請國內外好手參賽，透過比賽讓更多民眾對於滑水更加認識，讓纜繩滑水運動更貼近大眾，同時也藉此讓更多國際觀光客認識蓮池潭、認識高雄，透過運動來推廣高雄觀光。

觀光局今天發布新聞稿指出，這次比賽最引人注目的是衛冕13次世界冠軍的德國籍滑水女王芮克（Julia Rick）也抵台參賽，她再次展現卓越實力，成功奪得公開女子組的冠軍寶座。公開男子組由來自波蘭的萊皮奇（Kacper Lepicki）拿下冠軍。

觀光局表示，比賽另一焦點是台灣選手鄭萬生及兒子鄭少崎、女兒鄭羽捷一家三口報名參賽並獲得佳績。分別獲得男子大師組亞軍、男子青少組冠軍及初級女子組季軍，其中鄭羽捷年僅9歲，是本賽事年紀最小的選手。

芮克表示，蓮池潭很適合滑水運動，這是首度到高雄也留下好印象；未來有機會也帶德國家人、朋友一起來。

觀光局表示，為了讓滑水和民眾生活更加結合，「蓮潭滑水主題樂園」引入「童臻童游親子館」，提供學齡前的小小朋友優質休憩空間，尤其是和蓮池潭景色合一的室內無邊際泳池，以及室內親子互動課程，明亮、舒適環境深受民眾喜愛。

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觀光局說，為將蓮池潭風景區打造為親水、全齡友善的場域，觀光局在龍虎塔至春秋閣間設置友善水岸步道、改善老舊木棧道及公廁、優化景區遊憩環境，不斷豐富蓮池潭共融式兒童公園的設施和整體環境設置。

另外，響應市府「還河於民」政策，觀光局也設置浮動碼頭、下水點掃描申請等簡易設施，提高民眾親水便利性；並推展蓮池潭包括SUP立式划槳、獨木舟、風浪板、手划船浮具、舟艇及水上腳踏車等非動力浮具等水域活動發展。（編輯：謝雅竹）1130312

#高閔琳
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#蓮池潭風景區
#蓮池潭
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