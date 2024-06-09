張書偉落淚娶謝京穎 陳美鳳致詞感動2人修成正果

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（中央社記者洪素津台北9日電）藝人張書偉與謝京穎從8點檔結緣，今天舉辦婚宴席開36桌，張書偉從岳父接過新娘謝京穎的手時熱淚盈眶，婚禮現場相當溫馨，藝人陳美鳳則擔任嘉賓上台致詞，感動2人修成正果。

張書偉與謝京穎於2023年拍攝8點檔正式交往，並於12月登記結婚，今天2人舉辦婚禮，席開36桌花費近新台幣300萬元宴請親朋好友。婚禮上張書偉從岳父接過新娘謝京穎的手時忍不住落淚，才剛開場就快把妝哭花，現場滿滿賓客也給2人獻上最深的祝福。

婚禮更讓男團Energy再度合體，團員坤達、蕭景鴻、Toro、葉乃文到齊祝賀，還引領現場賓客一起嗨唱「星期五晚上」，更大秀16蹲讓婚禮掀起最高潮。

婚宴開始前張書偉與謝京穎接受媒體採訪，回想起早上拜別父母的儀式，謝京穎坦言很感動，「我大學跟工作都在台北，家人很捨不得我，但是他們很開心我在演藝圈可以遇到攜手走下去的人」；張書偉則是對老婆有著滿滿的感謝，「老婆謝京穎一手包辦所有大小事，這一切都非常值得」。

陳美鳳擔任婚宴嘉賓上台致詞，看到2人修成正果順利步入禮堂，她感動表示，見證張書偉從歌手轉換跑道成演員、謝京穎從小女孩變成小女人，能夠獲邀上台致詞真的非常榮幸。

另外，戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」導演鄧安寧、演員鍾欣凌、洪都拉斯、王少偉、楊銘威也出席祝賀張書偉娶妻。鍾欣凌逗趣說：「看到張書偉從男孩變成男人，希望他婚禮的不歸路，能夠幸福。」（編輯：張雅淨）1130609