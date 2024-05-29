台南12國小接力「16蹲」 教育局響應收尾

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市12所國小發起「大家一起來動一動16蹲接力賽」，挑戰男團體Energy歌曲「星期五晚上」舞蹈，搭配自創特色暖身運動獲不少迴響，市府教育局今天由局長鄭新輝帶隊接棒結尾。

「大家一起來動一動16蹲接力賽」由關廟區保東國小於16日發表首部影片，上傳到校方臉書（Facebook）粉絲專頁，並點名東區大同國小為下一所接棒學校，持續到今天鹽水區坔頭港國小為止，共有12所學校響應，由校方規劃各自特色融入舞蹈，學生團隊演出，也有校長親自加入挑戰行列。

中西區協進國小由籃球隊學生參與，除了展現球隊紀律的暖身動作，在挑戰16蹲動作時，部分隊員以開合跳、仰臥起坐、伏地挺身等體能訓練替代，畫面相當有趣；新化區新化國小則安排舞獅隊加入，與校長一起在鏡頭前挑戰16蹲。

每間學校發布影片雖分別都僅短短30多秒，但展現活力與創意，吸引不少網友點閱分享，獲得不少肯定。

發起挑戰活動的保東國小校長張茵倩說，不少學生喜歡玩短影音、跟流行，這次搭上台灣藝人團體帶起的舞蹈風潮，學生們都覺得很有趣，也盼透過挑戰活動鼓勵學生運動，達到健康促進效果。

新市區新市國小校長李智賢表示，此次與學生一起在社團活動時間練習、拍攝影片，過程中很能感受學生們的快樂，學生也都很期待看到影片發布，對師生來說都是新體驗。

鹽水區坔頭港國小校長關向君說，偏鄉學生在體適能及律動感表現絕不會輸給市區孩子，參與學生都很期待且認準備，透過此次機會展現學校特色。

台南市政府教育局得知12所學校完成接力挑戰後，決定接棒為活動結尾，今天下午安排局內各科室人員走出辦公室動一動，由鄭新輝帶隊在永華市政中心完成挑戰。

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鄭新輝表示，16蹲是目前國內相當流行的本土健身活動，這次由12所國小發起的接力活動，教育局也被點名，所以發動團隊練習，以大家能做得到的動作完成挑戰，接下來不排除繼續點名下一個單位接力，讓大家一起來運動。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，此次活動也引導大家不必盲從中國短影音流行，激勵大家隨音樂節拍自由律動樂趣。不僅展現推動校園學子動感熱力，也鼓勵學生健康飲食及積極運動。（編輯：黃世雅）1130529