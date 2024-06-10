韓國女團VIVIZ台北開唱 秀蠻腰尬舞粉絲

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（中央社記者洪素津台北10日電）韓國人氣女團VIVIZ昨天在台北展開首次世界巡迴演唱會的第一場海外演出，3人一開場就大秀小蠻腰和美腿，還跟幸運粉絲尬舞跳MANIAC，演唱會現場尖叫聲不斷。

演唱會一連以Untie、Blue Clue、Rum Pum Pum等3首歌曲，讓全場3000名粉絲為之瘋狂。VIVIZ成員信飛熱情地向台下觀眾問好，並表示「VIVIZ的首次世界巡迴演唱會的海外首場演出，就是在台灣揭開序幕。」

嚴智感性地說：「VIVIZ自身的故事中有愛情，也有淚水，而那所有的瞬間都是跟各位一起度過。」銀河則表示，「我們會努力表現，現場看到這麼多觀眾真的很開心。」

VIVIZ透露，這次特別為台灣粉絲精心準備了一些適合台灣氛圍的歌曲，寵粉的她們還邊唱歌邊拋送簽名球給幸運觀眾。演唱會中段播放夯曲MANIAC，被鏡頭拍到的每位Na.V（粉絲名）也都立刻熟練地跳出舞蹈，熱情程度讓3人頻頻稱讚粉絲都很厲害。

VIVIZ還特別仔細看了現場粉絲用心製作的應援手幅，很多人寫著「在我心中開一槍」、「愛的子彈」，3人表示，粉絲們的熱情支持都會成為動力，請大家要繼續支持。（編輯：張雅淨）1130610